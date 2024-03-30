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Эльверсберг - Герта 05 Мая прямая трансляция

05 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 32-й тур
Эльверсберг
Герта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Герта, которое состоится 05 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Герта
Берлин
История личных встреч
03.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Герта5 : 1Эльверсберг
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 3 : 1Эльверсберг
19.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Эльверсберг1 : 1
14.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур 3 : 4Эльверсберг
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Эльверсберг0 : 0
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур 5 : 0Эльверсберг
26.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Герта1 : 1
21.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 3 : 2Герта
12.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Герта4 : 0
05.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур 2 : 3Герта
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Герта3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули3263
2
Повышение
Хольштайн3161
3
Плей-офф за повышение
Фортуна3259
4 Гамбург3255
5 Карлсруэ3252
6 Ганновер-963146
7 Падерборн 073146
8 Гройтер Фюрт3246
9 Герта3145
10 Эльверсберг3140
11 Магдебург3137
12 Шальке-043137
13 Нюрнберг3237
14 Айнтрахт Б3235
15 Кайзерслаутерн3133
16 Веен3132
17
Зона вылета
Ганза Р3231
18
Зона вылета
Оснабрюк3125

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