Эльверсберг - Герта 05 Мая прямая трансляция
05 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 32-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Герта, которое состоится 05 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Герта
Берлин
История личных встреч
|03.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|27.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|19.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|3 : 4
|06.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|5 : 0
|26.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|12.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|05.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 3
|30.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|32
|63
| 2
Повышение
|Хольштайн
|31
|61
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|32
|59
|4
|Гамбург
|32
|55
|5
|Карлсруэ
|32
|52
|6
|Ганновер-96
|31
|46
|7
|Падерборн 07
|31
|46
|8
|Гройтер Фюрт
|32
|46
|9
|Герта
|31
|45
|10
|Эльверсберг
|31
|40
|11
|Магдебург
|31
|37
|12
|Шальке-04
|31
|37
|13
|Нюрнберг
|32
|37
|14
|Айнтрахт Б
|32
|35
|15
|Кайзерслаутерн
|31
|33
|16
|Веен
|31
|32
| 17
Зона вылета
|Ганза Р
|32
|31
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|31
|25