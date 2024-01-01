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Верона - Фиорентина 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
05 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Верона
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Фиорентина, которое состоится 05 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Фиорентина
Флоренция
1ИталияврЛоренцо Монтипо
18ФранциязщФабьен Сентонс
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
42ИталиязщДиего Коппола
38БельгиязщДжексон Тчатчуа
25ГерманияпзСуат Сердар
33СловакияпзОндрей Дуда
10СербияпзСтефан Митрович
8СербияпзДарко Лазович
90ИталиянпМайкл Фолоруншо
17НидерландынпТейянни Нослин
53ДанияврОливер Кристенсен
4СербиязщНикола Миленкович
28АргентиназщЛукас Куарта
22ИталиязщМарко Фараони
65ИталиязщФабьяно Паризи
8ФранцияпзМаксим Лопес
32ГанапзЖозеф Альфред Дункан
72ЧехияпзАнтонин Барак
11ФранциянпНанитамо Иконе
99Кот-д'ИвуарнпКристиан Куаме
18АнголанпМбала Н'Зола
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
17.12.2023Италия - Серия А16-й турФиорентина1 : 0Верона
27.02.2023Италия - Серия АСерия А. 24-й турВерона0 : 3Фиорентина
18.09.2022Италия - Серия АСерия А. 7-й турФиорентина2 : 0Верона
06.03.2022Италия - Серия А28-й турФиорентина1 : 1Верона
22.12.2021Италия - Серия А19-й турВерона1 : 1Фиорентина
20.04.2021Италия - Серия А32-й турВерона1 : 2Фиорентина
19.12.2020Италия - Серия А13-й турФиорентина1 : 1Верона
12.07.2020Италия - Серия А32-й турФиорентина1 : 1Верона
24.11.2019Италия - Серия А13-й турВерона1 : 0Фиорентина
28.01.2018Италия - Серия А22-й турФиорентина1 : 4Верона
27.04.2024Италия - Серия А34-й тур1 : 0Верона
20.04.2024Италия - Серия А33-й турВерона1 : 0
15.04.2024Италия - Серия А32-й тур2 : 2Верона
07.04.2024Италия - Серия А31-й турВерона1 : 2
01.04.2024Италия - Серия А30-й тур1 : 1Верона
02.05.2024Лига конференций1/2 финала. 1-й матчФиорентина3 : 2
28.04.2024Италия - Серия А34-й турФиорентина5 : 1
24.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 2-й матч4 : 1Фиорентина
21.04.2024Италия - Серия А33-й тур0 : 2Фиорентина
18.04.2024Лига конференций1/4 финала. 2-й матчФиорентина2 : 0 ДВ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3489
2
Лига чемпионов
Милан3470
3
Лига чемпионов
Ювентус3465
4
Лига чемпионов
Болонья3564
5
Лига Европы
Рома3459
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3357
7 Лацио3556
8 Фиорентина3350
9 Наполи3450
10 Торино3547
11 Монца3545
12 Дженоа3442
13 Лечче3436
14 Кальяри3432
15 Фрозиноне3431
16 Верона3431
17 Эмполи3431
18
Зона вылета
Удинезе3429
19
Зона вылета
Сассуоло3426
20
Зона вылета
Салернитана3415

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