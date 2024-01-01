Верона - Фиорентина 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
05 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Фиорентина, которое состоится 05 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Фиорентина
Флоренция
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|18
|зщ
|Фабьен Сентонс
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|42
|зщ
|Диего Коппола
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|25
|пз
|Суат Сердар
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|10
|пз
|Стефан Митрович
|8
|пз
|Дарко Лазович
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|17
|нп
|Тейянни Нослин
|53
|вр
|Оливер Кристенсен
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|22
|зщ
|Марко Фараони
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|8
|пз
|Максим Лопес
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|72
|пз
|Антонин Барак
|11
|нп
|Нанитамо Иконе
|99
|нп
|Кристиан Куаме
|18
|нп
|Мбала Н'Зола
Главные тренеры
|Марко Барони
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|27.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|0 : 3
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|2 : 0
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|20.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|19.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|24.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|28.01.2018
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 4
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|02.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|3 : 2
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|5 : 1
|24.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|34
|89
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|34
|70
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|65
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|35
|64
| 5
Лига Европы
|Рома
|34
|59
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|33
|57
|7
|Лацио
|35
|56
|8
|Фиорентина
|33
|50
|9
|Наполи
|34
|50
|10
|Торино
|35
|47
|11
|Монца
|35
|45
|12
|Дженоа
|34
|42
|13
|Лечче
|34
|36
|14
|Кальяри
|34
|32
|15
|Фрозиноне
|34
|31
|16
|Верона
|34
|31
|17
|Эмполи
|34
|31
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|34
|29
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|34
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|34
|15