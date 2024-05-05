Милан - Дженоа 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
05 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Дженоа, которое состоится 05 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Дженоа
Генуя
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|42
|зщ
|Алессандро Флоренци
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|7
|пз
|Ясин Адли
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|21
|нп
|Саму Чуквезе
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|9
|нп
|Оливье Жиру
|1
|вр
|Хосеп Риера
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|47
|пз
|Милан Бадель
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
|19
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|15.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 0
|13.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1 ДВ
|01.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 3
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|08.03.2020
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 2
|05.10.2019
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 2
|21.01.2019
|Италия - Серия А
|20-й тур
|0 : 2
|31.10.2018
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|3 : 3
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|29.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|34
|89
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|34
|70
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|65
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|35
|64
| 5
Лига Европы
|Рома
|34
|59
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|33
|57
|7
|Лацио
|35
|56
|8
|Фиорентина
|33
|50
|9
|Наполи
|34
|50
|10
|Торино
|35
|47
|11
|Монца
|35
|45
|12
|Дженоа
|34
|42
|13
|Лечче
|34
|36
|14
|Кальяри
|34
|32
|15
|Фрозиноне
|34
|31
|16
|Верона
|34
|31
|17
|Эмполи
|34
|31
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|34
|29
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|34
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|34
|15