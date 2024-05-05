03:29 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 05 мая
Свернуть список

Милан - Дженоа 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
05 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия);
Милан
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Дженоа, которое состоится 05 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Дженоа
Генуя
57ИталияврМарко Спортьелло
42ИталиязщАлессандро Флоренци
46ИталиязщМаттео Габбиа
23АнглиязщФикайо Томори
19ФранциязщТео Эрнандес
7ФранцияпзЯсин Адли
14НидерландыпзТейани Рейндерс
21НигериянпСаму Чуквезе
11СШАнпКристиан Пулишич
10ПортугалиянпРафаэл Леау
9ФранциянпОливье Жиру
1ИспанияврХосеп Риера
14ИталиязщАлессандро Вольякко
4БельгиязщКони де Винтер
22МексиказщХоан Васкес
20ИталиязщСтефано Сабелли
3ИспаниязщАарон Кариколь
2НорвегияпзМортен Торсбю
47ХорватияпзМилан Бадель
32ДанияпзМортен Френнруп
11ИсландиянпАльберт Гудмундссон
19ИталиянпМатео Ретеги
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияАльберто Джилардино
История личных встреч
07.10.2023Италия - Серия А8-й турДженоа0 : 1Милан
15.04.2022Италия - Серия А33-й турМилан2 : 0Дженоа
13.01.2022Кубок Италии1/8 финалаМилан3 : 1 ДВДженоа
01.12.2021Италия - Серия А15-й турДженоа0 : 3Милан
18.04.2021Италия - Серия А31-й турМилан2 : 1Дженоа
16.12.2020Италия - Серия А12-й турДженоа2 : 2Милан
08.03.2020Италия - Серия А26-й турМилан1 : 2Дженоа
05.10.2019Италия - Серия А7-й турДженоа1 : 2Милан
21.01.2019Италия - Серия А20-й турДженоа0 : 2Милан
31.10.2018Италия - Серия А1-й турМилан2 : 1Дженоа
27.04.2024Италия - Серия А34-й тур0 : 0Милан
22.04.2024Италия - Серия А33-й турМилан1 : 2
18.04.2024Лига Европы1/4 финала. 2-й матч2 : 1Милан
14.04.2024Италия - Серия А32-й тур3 : 3Милан
11.04.2024Лига Европы1/4 финала. 1-й матчМилан0 : 1
29.04.2024Италия - Серия А34-й турДженоа3 : 0
19.04.2024Италия - Серия А33-й турДженоа0 : 1
15.04.2024Италия - Серия А32-й тур1 : 1Дженоа
07.04.2024Италия - Серия А31-й тур1 : 2Дженоа
30.03.2024Италия - Серия А30-й турДженоа1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3489
2
Лига чемпионов
Милан3470
3
Лига чемпионов
Ювентус3465
4
Лига чемпионов
Болонья3564
5
Лига Европы
Рома3459
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3357
7 Лацио3556
8 Фиорентина3350
9 Наполи3450
10 Торино3547
11 Монца3545
12 Дженоа3442
13 Лечче3436
14 Кальяри3432
15 Фрозиноне3431
16 Верона3431
17 Эмполи3431
18
Зона вылета
Удинезе3429
19
Зона вылета
Сассуоло3426
20
Зона вылета
Салернитана3415

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close