Осасуна - Бетис 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
05 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Бетис, которое состоится 05 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|28
|зщ
|Хорхе Эррандо
|3
|зщ
|Хуан Крус
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|7
|пз
|Хон Монкайола
|34
|пз
|Икер Муньос
|20
|нп
|Хосе Мануэль Арнаис
|14
|нп
|Рубен Гарсия
|23
|нп
|Рауль
|13
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|6
|зщ
|Херман Песселья
|28
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|8
|пз
|Набиль Фекир
|10
|нп
|Айосе Перес
|12
|нп
|Виллиан Жозе
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|18.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 2 2 : 4
|26.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|03.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|4 : 1
|23.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 3
|01.02.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|06.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 2
|08.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|20.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|15.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 3
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 4
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|12.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|34
|87
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|34
|74
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|73
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|64
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|34
|61
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|34
|54
|7
|Бетис
|33
|49
|8
|Валенсия
|33
|47
|9
|Вильярреал
|33
|45
|10
|Хетафе
|34
|43
|11
|Осасуна
|33
|39
|12
|Алавес
|33
|38
|13
|Севилья
|33
|38
|14
|Лас-Пальмас
|34
|37
|15
|Райо Вальекано
|33
|34
|16
|Мальорка
|33
|32
|17
|Сельта
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|34
|26
| 19
Зона вылета
|Гранада
|33
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|33
|14