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Осасуна - Бетис 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
05 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Осасуна
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Бетис, которое состоится 05 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Бетис
Севилья
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
28ИспаниязщХорхе Эррандо
3ИспаниязщХуан Крус
15ИспаниязщРубен Пенья
7ИспанияпзХон Монкайола
34ИспанияпзИкер Муньос
20ИспаниянпХосе Мануэль Арнаис
14ИспаниянпРубен Гарсия
23Испаниянп Рауль
13ПортугалияврРуй Силва
23СенегалзщЮссуф Сабали
6АргентиназщХерман Песселья
28МароккозщШади Риад
3ИспаниязщХуан Миранда
5АргентинапзГвидо Родригес
4СШАпзДжонни Кардозо
18ИспанияпзПабло Форнальс
8ФранцияпзНабиль Фекир
10ИспаниянпАйосе Перес
12БразилиянпВиллиан Жозе
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
29.10.2023Испания - Примера11-й турБетис2 : 1Осасуна
22.04.2023Испания - Примера30-й турОсасуна3 : 2Бетис
18.01.2023Кубок Испании1/8 финалаБетис2 : 2 2 : 4Осасуна
26.08.2022Испания - Примера3-й турБетис1 : 0Осасуна
03.04.2022Испания - Примера30-й турБетис4 : 1Осасуна
23.09.2021Испания - Примера6-й турОсасуна1 : 3Бетис
01.02.2021Испания - Примера21-й турБетис1 : 0Осасуна
06.12.2020Испания - Примера12-й турОсасуна0 : 2Бетис
08.07.2020Испания - Примера35-й турБетис3 : 0Осасуна
20.09.2019Испания - Примера5-й турОсасуна0 : 0Бетис
28.04.2024Испания - Примера33-й тур3 : 0Осасуна
20.04.2024Испания - Примера32-й тур2 : 1Осасуна
15.04.2024Испания - Примера31-й турОсасуна0 : 1
30.03.2024Испания - Примера30-й тур0 : 3Осасуна
16.03.2024Испания - Примера29-й турОсасуна2 : 4
28.04.2024Испания - Примера33-й турБетис1 : 1
20.04.2024Испания - Примера32-й тур1 : 2Бетис
12.04.2024Испания - Примера31-й турБетис2 : 1
31.03.2024Испания - Примера30-й тур3 : 2Бетис
17.03.2024Испания - Примера29-й тур2 : 0Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3487
2
Лига чемпионов
Жирона3474
3
Лига чемпионов
Барселона3473
4
Лига чемпионов
Атлетико М3364
5
Лига Европы
Атлетик Б3461
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3454
7 Бетис3349
8 Валенсия3347
9 Вильярреал3345
10 Хетафе3443
11 Осасуна3339
12 Алавес3338
13 Севилья3338
14 Лас-Пальмас3437
15 Райо Вальекано3334
16 Мальорка3332
17 Сельта3331
18
Зона вылета
Кадис3426
19
Зона вылета
Гранада3321
20
Зона вылета
Альмерия3314

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