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Веен - Хольштайн 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Брита-Арена (Висбаден, Германия), вместимость: 13500
05 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 32-й тур
Веен
Хольштайн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Веен - Хольштайн, которое состоится 05 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Брита-Арена (Висбаден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Веен
Висбаден
Хольштайн
Киль
Главные тренеры
Германия Маркус Каучински
История личных встреч
02.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Хольштайн3 : 2Веен
13.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Хольштайн1 : 2Веен
23.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Веен3 : 6Хольштайн
28.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Веен3 : 5
20.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 1 : 1Веен
13.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Веен0 : 2
05.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур 3 : 1Веен
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Веен0 : 1
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Хольштайн1 : 3
20.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 0 : 1Хольштайн
13.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Хольштайн4 : 0
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур 0 : 4Хольштайн
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Хольштайн2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули3263
2
Повышение
Хольштайн3161
3
Плей-офф за повышение
Фортуна3259
4 Гамбург3255
5 Карлсруэ3252
6 Ганновер-963146
7 Падерборн 073146
8 Гройтер Фюрт3246
9 Герта3145
10 Эльверсберг3140
11 Магдебург3137
12 Шальке-043137
13 Нюрнберг3237
14 Айнтрахт Б3235
15 Кайзерслаутерн3133
16 Веен3132
17
Зона вылета
Ганза Р3231
18
Зона вылета
Оснабрюк3125

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