Рома - Ювентус 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
05 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Ювентус, которое состоится 05 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Ювентус
Турин
|99
|вр
|Миле Свилар
|19
|зщ
|Зеки Челик
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|6
|зщ
|Крис Смоллинг
|69
|зщ
|Анхелиньо
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Данило
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|26
|пз
|Карлос Алькарас
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|9
|нп
|Душан Влахович
|7
|нп
|Федерико Кьеза
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|05.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|1 : 1
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 4
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 3
|22.01.2020
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 1
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|02.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|25.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 3
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|23.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 2
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 34-го тура Серии A: «Рома» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|34
|89
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|34
|70
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|65
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|35
|64
| 5
Лига Европы
|Рома
|34
|59
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|33
|57
|7
|Лацио
|35
|56
|8
|Фиорентина
|33
|50
|9
|Наполи
|34
|50
|10
|Торино
|35
|47
|11
|Монца
|35
|45
|12
|Дженоа
|34
|42
|13
|Лечче
|34
|36
|14
|Кальяри
|34
|32
|15
|Фрозиноне
|34
|31
|16
|Верона
|34
|31
|17
|Эмполи
|34
|31
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|34
|29
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|34
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|34
|15