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Рома - Ювентус 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
05 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Рома
Ювентус

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Ювентус, которое состоится 05 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Ювентус
Турин
99СербияврМиле Свилар
19ТурциязщЗеки Челик
23ИталиязщДжанлука Манчини
6АнглиязщКрис Смоллинг
69Испаниязщ Анхелиньо
4ИталияпзБриан Кристанте
16АргентинапзЛеандро Паредес
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
35ИталияпзТоммазо Бальданци
90БельгиянпРомелу Лукаку
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
1ПольшаврВойцех Щенсны
4ИталиязщФедерико Гатти
3Бразилиязщ Бремер
6Бразилиязщ Данило
27ИталиязщАндреа Камбьязо
16СШАпзУэстон Маккенни
26АргентинапзКарлос Алькарас
5ИталияпзМануэль Локателли
25ФранцияпзАдриен Рабьо
9СербиянпДушан Влахович
7ИталиянпФедерико Кьеза
Главные тренеры
ИталияДаниэле Де Росси
ИталияМассимилиано Аллегри
История личных встреч
30.12.2023Италия - Серия А18-й турЮвентус1 : 0Рома
05.03.2023Италия - Серия АСерия А. 25-й турРома1 : 0Ювентус
27.08.2022Италия - Серия АСерия А. 3-й турЮвентус1 : 1Рома
09.01.2022Италия - Серия А21-й турРома3 : 4Ювентус
17.10.2021Италия - Серия А8-й турЮвентус1 : 0Рома
06.02.2021Италия - Серия А21-й турЮвентус2 : 0Рома
27.09.2020Италия - Серия А2-й турРома2 : 2Ювентус
01.08.2020Италия - Серия А38-й турЮвентус1 : 3Рома
22.01.2020Кубок Италии1/4 финалаЮвентус3 : 1Рома
12.01.2020Италия - Серия А19-й турРома1 : 2Ювентус
02.05.2024Лига Европы1/2 финала. 1-й матчРома0 : 2
28.04.2024Италия - Серия А34-й тур2 : 2Рома
25.04.2024Италия - Серия А32-й тур1 : 2Рома
22.04.2024Италия - Серия А33-й турРома1 : 3
18.04.2024Лига Европы1/4 финала. 2-й матчРома2 : 1
27.04.2024Италия - Серия А34-й турЮвентус0 : 0
23.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 2-й матч2 : 1Ювентус
19.04.2024Италия - Серия А33-й тур2 : 2Ювентус
13.04.2024Италия - Серия А32-й тур0 : 0Ювентус
07.04.2024Италия - Серия А31-й турЮвентус1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 34-го тура Серии A: «Рома» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3489
2
Лига чемпионов
Милан3470
3
Лига чемпионов
Ювентус3465
4
Лига чемпионов
Болонья3564
5
Лига Европы
Рома3459
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3357
7 Лацио3556
8 Фиорентина3350
9 Наполи3450
10 Торино3547
11 Монца3545
12 Дженоа3442
13 Лечче3436
14 Кальяри3432
15 Фрозиноне3431
16 Верона3431
17 Эмполи3431
18
Зона вылета
Удинезе3429
19
Зона вылета
Сассуоло3426
20
Зона вылета
Салернитана3415

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