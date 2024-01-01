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Фаренсе - Эшторил 05 Мая прямая трансляция

05 Мая 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 32-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Фаренсе
Эшторил

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Эшторил, которое состоится 05 Мая 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
30.12.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Эшторил4 : 0Фаренсе
01.02.2020 Португалия - Сегунда 19-й тур Фаренсе0 : 2Эшторил
18.08.2019 Португалия - Сегунда 2-й тур Эшторил1 : 2Фаренсе
14.04.2019 Португалия - Сегунда 29-й тур Фаренсе3 : 1Эшторил
16.12.2018 Португалия - Сегунда 12-й тур Эшторил1 : 0Фаренсе
29.07.2018 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Фаренсе0 : 2Эшторил
15.10.2017 Кубок Португалии 3-й раунд Фаренсе1 : 0Эшторил
29.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур 0 : 3Фаренсе
22.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Фаренсе1 : 3
13.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 1 : 1Фаренсе
05.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Фаренсе2 : 0
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 2 : 1Фаренсе
28.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур Эшторил1 : 0
21.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур 2 : 2Эшторил
13.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Эшторил0 : 1
08.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 0 : 0Эшторил
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Эшторил1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3284
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3176
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3163
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3162
5 Витория Гимарайнш3260
6 Морейренсе3249
7 Арока3145
8 Фамаликан3136
9 Риу Аве3235
10 Каза Пия3135
11 Фаренсе3134
12 Жил Висенте3233
13 Эшторил3133
14 Боавишта3231
15 Эштрела3129
16 Портимоненсе3228
17
Зона вылета
Шавиш3123
18
Зона вылета
Визела3222

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