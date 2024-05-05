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Тюмень - Акрон 05 Мая прямая трансляция

05 Мая 2024 года в 14:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур
Тюмень
Акрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Акрон, которое состоится 05 Мая 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Акрон1 : 2Тюмень
20.10.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 15-й тур Акрон3 : 0Тюмень
16.08.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 5-й тур Тюмень2 : 0Акрон
30.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур 1 : 1Тюмень
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Тюмень1 : 1
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Тюмень0 : 3
13.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 1 : 2Тюмень
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Тюмень0 : 2
28.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур 1 : 0Акрон
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Акрон0 : 0
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Акрон6 : 0
13.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 0 : 0Акрон
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Акрон2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки3057
2
Повышение
Динамо Мх3055
3
Плей-офф за повышение
Акрон2950
4
Плей-офф за повышение
Арсенал3048
5 Родина3046
6 Алания3042
7 Нефтехимик3042
8 Тюмень2942
9 Енисей3041
10 СКА-Хабаровск3041
11 Шинник3041
12 КАМАЗ3040
13 Торпедо М3039
14 Черноморец3033
15 Сокол3028
16
Зона вылета
Ленинградец2927
17
Зона вылета
Волгарь3027
18
Зона вылета
Кубань2923

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