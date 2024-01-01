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Волендам - Аякс 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
05 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Волендам
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Аякс, которое состоится 05 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
Аякс
Амстердам
1 Германия вр Мио Бакхаус
2 Дания зщ Оскар Буур
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
28 Англия зщ Джош Флинт
5 Англия зщ George Cox
17 Нидерланды пз Калвин Твигт
8 ЮАР пз Luke Le Roux
38 Англия пз Дариус Джонсон
10 Франция нп Робен Молён
7 США нп Zach Booth
9 Португалия нп Вивалду Семеду
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
13 Турция зщ Ахметджан Каплан
37 Хорватия пз Йосип Шутало
21 Нидерланды пз Бранко ван ден Бомен
16 Норвегия пз Сиверт Маннсверк
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
10 Англия пз Чуба Акпом
39 Бельгия нп Мика Годтс
11 Португалия нп Карлос Боргес
Главные тренеры
Нидерланды Джон вант Схип
История личных встреч
02.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Аякс2 : 0Волендам
26.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Аякс1 : 1Волендам
08.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Волендам2 : 4Аякс
28.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 1 : 0Волендам
12.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 4 : 0Волендам
07.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Волендам3 : 2
04.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Волендам0 : 0
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 1 : 1Волендам
24.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Аякс2 : 2
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Аякс2 : 1
07.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 6 : 0Аякс
04.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Аякс1 : 1
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 1 : 3Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3184
2
Лига чемпионов
Фейеноорд3175
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте3163
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3158
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс3149
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген3147
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3146
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта3143
9 Гоу Эхед Иглс3243
10 Херенвен3237
11 Фортуна3236
12 ПЕК Зволле3135
13 Алмере Сити3234
14 Хераклес3132
15 Эксельсиор3126
16 Валвейк3125
17
Зона вылета
Волендам3119
18
Зона вылета
Витесс312

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