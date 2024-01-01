Волендам - Аякс 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
05 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Аякс, которое состоится 05 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волендам
Волендам
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|2
|зщ
|Оскар Буур
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|28
|зщ
|Джош Флинт
|5
|зщ
|George Cox
|17
|пз
|Калвин Твигт
|8
|пз
|Luke Le Roux
|38
|пз
|Дариус Джонсон
|10
|нп
|Робен Молён
|7
|нп
|Zach Booth
|9
|нп
|Вивалду Семеду
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|13
|зщ
|Ахметджан Каплан
|37
|пз
|Йосип Шутало
|21
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|16
|пз
|Сиверт Маннсверк
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|10
|пз
|Чуба Акпом
|39
|нп
|Мика Годтс
|11
|нп
|Карлос Боргес
Главные тренеры
|Джон вант Схип
История личных встреч
|02.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 0
|26.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 1
|08.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 4
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 0
|12.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|4 : 0
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|3 : 2
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|6 : 0
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|31
|84
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|31
|75
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|31
|63
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|31
|58
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|31
|49
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|31
|47
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|31
|46
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|31
|43
|9
|Гоу Эхед Иглс
|32
|43
|10
|Херенвен
|32
|37
|11
|Фортуна
|32
|36
|12
|ПЕК Зволле
|31
|35
|13
|Алмере Сити
|32
|34
|14
|Хераклес
|31
|32
|15
|Эксельсиор
|31
|26
|16
|Валвейк
|31
|25
| 17
Зона вылета
|Волендам
|31
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|31
|2