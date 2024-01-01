03:28 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 05 мая
Свернуть список

Динамо М - Сочи 05 Мая прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
05 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Динамо М
Сочи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Сочи, которое состоится 05 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Сочи3 : 3Динамо М
01.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Динамо М0 : 2Сочи
09.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Сочи2 : 1Динамо М
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Динамо М1 : 5Сочи
10.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Сочи1 : 2Динамо М
19.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Сочи0 : 1Динамо М
14.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Динамо М2 : 4Сочи
16.12.2020 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Сочи2 : 0Динамо М
24.10.2020 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Динамо М3 : 1Сочи
01.07.2020 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Сочи1 : 1Динамо М
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур Динамо М5 : 0
01.05.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Динамо М0 : 2
28.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Динамо М1 : 0
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Динамо М1 : 2
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур 1 : 2Динамо М
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур Сочи2 : 2
29.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Сочи0 : 0
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Сочи0 : 1
25.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур 1 : 0Сочи
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Сочи2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Динамо» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2650
2 Краснодар2750
3 Динамо М2647
4 Спартак М2642
5 Локомотив М2641
6 Крылья Советов2740
7 Ростов2640
8 ЦСКА2638
9 Рубин2637
10 Ахмат2732
11 Оренбург2729
12 Пари Нижний Новгород2628
13 Факел2627
14 Балтика2626
15
Зона вылета
Урал2625
16
Зона вылета
Сочи2620

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close