Динамо М - Сочи 05 Мая прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
05 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Сочи, которое состоится 05 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|01.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|09.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 5
|10.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|19.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|0 : 1
|14.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|16.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|2 : 0
|24.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|3 : 1
|01.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|5 : 0
|01.05.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 2
|28.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|1 : 2
|24.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|2 : 2
|29.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|0 : 1
|25.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Динамо» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|26
|50
|2
|Краснодар
|27
|50
|3
|Динамо М
|26
|47
|4
|Спартак М
|26
|42
|5
|Локомотив М
|26
|41
|6
|Крылья Советов
|27
|40
|7
|Ростов
|26
|40
|8
|ЦСКА
|26
|38
|9
|Рубин
|26
|37
|10
|Ахмат
|27
|32
|11
|Оренбург
|27
|29
|12
|Пари Нижний Новгород
|26
|28
|13
|Факел
|26
|27
|14
|Балтика
|26
|26
| 15
Зона вылета
|Урал
|26
|25
| 16
Зона вылета
|Сочи
|26
|20