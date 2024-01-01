Кубань - Ленинградец 05 Мая прямая трансляция
05 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Ленинградец, которое состоится 05 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кубань
Краснодар
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
|Роберт Геннадьевич Евдокимов
|Сергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 1
|25.08.2021
|Кубок России
|Группа 1
|1 : 0
|28.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|6 : 0
|14.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|0 : 1
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|30
|57
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|30
|55
| 3
Плей-офф за повышение
|Акрон
|29
|50
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|30
|48
|5
|Родина
|30
|46
|6
|Алания
|30
|42
|7
|Нефтехимик
|30
|42
|8
|Тюмень
|29
|42
|9
|Енисей
|30
|41
|10
|СКА-Хабаровск
|30
|41
|11
|Шинник
|30
|41
|12
|КАМАЗ
|30
|40
|13
|Торпедо М
|30
|39
|14
|Черноморец
|30
|33
|15
|Сокол
|30
|28
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|29
|27
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|30
|27
| 18
Зона вылета
|Кубань
|29
|23