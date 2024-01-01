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Кубань - Ленинградец 05 Мая прямая трансляция

05 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур
Кубань
Ленинградец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Ленинградец, которое состоится 05 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кубань
Краснодар
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
Россия Роберт Геннадьевич Евдокимов
Россия Сергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Ленинградец0 : 1Кубань
25.08.2021 Кубок России Группа 1 Ленинградец1 : 0Кубань
28.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур Кубань1 : 1
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур 3 : 0Кубань
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур 6 : 0Кубань
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Кубань1 : 2
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 3 : 0Кубань
28.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур Ленинградец0 : 1
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур 0 : 0Ленинградец
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Ленинградец0 : 2
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 2 : 0Ленинградец
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Ленинградец3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки3057
2
Повышение
Динамо Мх3055
3
Плей-офф за повышение
Акрон2950
4
Плей-офф за повышение
Арсенал3048
5 Родина3046
6 Алания3042
7 Нефтехимик3042
8 Тюмень2942
9 Енисей3041
10 СКА-Хабаровск3041
11 Шинник3041
12 КАМАЗ3040
13 Торпедо М3039
14 Черноморец3033
15 Сокол3028
16
Зона вылета
Ленинградец2927
17
Зона вылета
Волгарь3027
18
Зона вылета
Кубань2923

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