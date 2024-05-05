Унион - Бохум 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
05 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Бохум, которое состоится 05 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Бохум
Бохум
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|6
|зщ
|Робин Госенс
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|8
|пз
|Рани Хедира
|7
|пз
|Бренден Ааронсон
|29
|пз
|Лука Тусар
|14
|нп
|Йорбе Вертессен
|10
|нп
|Кевин Фолланд
|1
|вр
|Мануэль Риман
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|20
|зщ
|Иван Ордец
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|5
|зщ
|Бернардо
|32
|зщ
|Максимилиан Виттек
|19
|пз
|Матуш Беро
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|29
|нп
|Мориц Брошински
|33
|нп
|Филипп Хофман
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Томас Леч
История личных встреч
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 0
|16.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|23.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|18.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|19.05.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|15.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 0
|06.05.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|03.12.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|27.01.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 5
|12.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 2
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|31
|81
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|32
|67
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|32
|63
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|32
|60
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|31
|45
|7
|Фрайбург
|32
|41
|8
|Хоффенхайм
|32
|40
|9
|Аугсбург
|32
|39
|10
|Вердер
|32
|38
|11
|Хайденхайм
|31
|37
|12
|Вольфсбург
|32
|37
|13
|Боруссия М
|32
|33
|14
|Унион
|31
|30
|15
|Бохум
|31
|30
|16
|Майнц
|31
|28
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|32
|24
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|32
|17