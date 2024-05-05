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Унион - Бохум 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
05 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
Унион
Бохум

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Бохум, которое состоится 05 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Бохум
Бохум
1 Дания вр Фредерик Рённов
6 Германия зщ Робин Госенс
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
2 Германия зщ Кевин Фогт
4 Португалия зщ Диогу Лейте
18 Хорватия зщ Йосип Юранович
8 Германия пз Рани Хедира
7 США пз Бренден Ааронсон
29 Франция пз Лука Тусар
14 Бельгия нп Йорбе Вертессен
10 Германия нп Кевин Фолланд
1 Германия вр Мануэль Риман
15 Германия зщ Феликс Пасслак
20 Украина зщ Иван Ордец
31 Германия зщ Кевен Шлоттербек
5 Бразилия зщ Бернардо
32 Германия зщ Максимилиан Виттек
19 Словакия пз Матуш Беро
6 Германия пз Патрик Остерхаге
7 Австрия пз Кевин Штёгер
29 Германия нп Мориц Брошински
33 Германия нп Филипп Хофман
Главные тренеры
Швейцария Урс Фишер
Германия Томас Леч
История личных встреч
16.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур Бохум3 : 0Унион
16.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур Унион1 : 1Бохум
23.10.2022 Германия - Бундеслига 11-й тур Бохум2 : 1Унион
14.05.2022 Германия - Бундеслига 34-й тур Унион3 : 2Бохум
18.12.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Бохум0 : 1Унион
19.05.2019 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Бохум2 : 2Унион
15.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Унион2 : 0Бохум
06.05.2018 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Унион3 : 1Бохум
03.12.2017 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Бохум2 : 1Унион
27.01.2017 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Унион2 : 1Бохум
28.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур 0 : 0Унион
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Унион1 : 5
12.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур 2 : 0Унион
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Унион0 : 1
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур 0 : 0Унион
26.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Бохум3 : 2
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 0Бохум
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Бохум1 : 1
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур 2 : 1Бохум
31.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Бохум2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3181
2
Лига чемпионов
Бавария3269
3
Лига чемпионов
Штутгарт3267
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3263
5
Лига Европы
Боруссия Д3260
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3145
7 Фрайбург3241
8 Хоффенхайм3240
9 Аугсбург3239
10 Вердер3238
11 Хайденхайм3137
12 Вольфсбург3237
13 Боруссия М3233
14 Унион3130
15 Бохум3130
16 Майнц3128
17
Зона вылета
Кёльн3224
18
Зона вылета
Дармштадт 983217

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