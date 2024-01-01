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Сельта - Вильярреал 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
05 Мая 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Сельта
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Вильярреал, которое состоится 05 Мая 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Вильярреал
Вильярреал
25ИспанияврВисенте Гуайта
3ИспаниязщОскар Мингеса
28ИспаниязщКарлос Домингес
4ИспаниязщУнай Нуньес
16Бразилияпз Жаилсон
8ИспанияпзФран Бельтран
33ИспанияпзУго Альварес
7ИспаниянпКарлес Сайоль
10ИспаниянпЯго Аспас
18НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
17Кот-д'ИвуарнпЖонатан Бамба
13ШвецияврФилип Йоргенсен
17ИспаниязщКико Фемения
3ИспаниязщРауль Альбиоль
2КолумбиязщЙерсон Москера
18ИспаниязщАльберто Морено
4ИспанияпзСантьяго Комесанья
10ИспанияпзДани Парехо
16ИспанияпзАлекс Баэна
27ИспаниянпИльяс Ахомаш
9ПортугалиянпГонсалу Гедеш
11НорвегиянпАлександр Сёрлот
Главные тренеры
ИспанияРафаэль Бенитес
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
20.12.2023Испания - Примера18-й турВильярреал3 : 2Сельта
30.04.2023Испания - Примера32-й турВильярреал3 : 1Сельта
13.01.2023Испания - Примера17-й турСельта1 : 1Вильярреал
12.03.2022Испания - Примера28-й турВильярреал1 : 0Сельта
20.11.2021Испания - Примера14-й турСельта1 : 1Вильярреал
09.05.2021Испания - Примера35-й турВильярреал2 : 4Сельта
08.01.2021Испания - Примера18-й турСельта0 : 4Вильярреал
13.06.2020Испания - Примера28-й турСельта0 : 1Вильярреал
24.11.2019Испания - Примера14-й турВильярреал1 : 3Сельта
30.03.2019Испания - Примера29-й турСельта3 : 2Вильярреал
27.04.2024Испания - Примера33-й тур3 : 0Сельта
20.04.2024Испания - Примера32-й турСельта4 : 1
12.04.2024Испания - Примера31-й тур2 : 1Сельта
31.03.2024Испания - Примера30-й турСельта0 : 0
17.03.2024Испания - Примера29-й тур1 : 2Сельта
28.04.2024Испания - Примера33-й турВильярреал3 : 0
21.04.2024Испания - Примера32-й тур1 : 2Вильярреал
14.04.2024Испания - Примера31-й тур1 : 1Вильярреал
01.04.2024Испания - Примера30-й турВильярреал1 : 2
17.03.2024Испания - Примера29-й турВильярреал1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3487
2
Лига чемпионов
Жирона3474
3
Лига чемпионов
Барселона3473
4
Лига чемпионов
Атлетико М3364
5
Лига Европы
Атлетик Б3461
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3454
7 Бетис3349
8 Валенсия3347
9 Вильярреал3345
10 Хетафе3443
11 Осасуна3339
12 Алавес3338
13 Севилья3338
14 Лас-Пальмас3437
15 Райо Вальекано3334
16 Мальорка3332
17 Сельта3331
18
Зона вылета
Кадис3426
19
Зона вылета
Гранада3321
20
Зона вылета
Альмерия3314

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