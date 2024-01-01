Сельта - Вильярреал 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
05 Мая 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Вильярреал, которое состоится 05 Мая 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Вильярреал
Вильярреал
|25
|вр
|Висенте Гуайта
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|28
|зщ
|Карлос Домингес
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|16
|пз
|Жаилсон
|8
|пз
|Фран Бельтран
|33
|пз
|Уго Альварес
|7
|нп
|Карлес Сайоль
|10
|нп
|Яго Аспас
|18
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Йерсон Москера
|18
|зщ
|Альберто Морено
|4
|пз
|Сантьяго Комесанья
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|27
|нп
|Ильяс Ахомаш
|9
|нп
|Гонсалу Гедеш
|11
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Рафаэль Бенитес
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|20.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 1
|13.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|12.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|09.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 4
|08.01.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 4
|13.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 1
|24.11.2019
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 3
|30.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|3 : 2
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
|12.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|01.04.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|34
|87
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|34
|74
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|73
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|64
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|34
|61
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|34
|54
|7
|Бетис
|33
|49
|8
|Валенсия
|33
|47
|9
|Вильярреал
|33
|45
|10
|Хетафе
|34
|43
|11
|Осасуна
|33
|39
|12
|Алавес
|33
|38
|13
|Севилья
|33
|38
|14
|Лас-Пальмас
|34
|37
|15
|Райо Вальекано
|33
|34
|16
|Мальорка
|33
|32
|17
|Сельта
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|34
|26
| 19
Зона вылета
|Гранада
|33
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|33
|14