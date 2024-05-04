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Инсайдер Романо раскрыл будущее вратаря Райи в «Арсенале»

Дата публикации: 04-05-2024

Стало известно о планах «Арсенала» на вратаря Давида Райю. Напомним, испанец примкнул к «красно-белым» на правах аренды из «Брентфорда» в августе 2023 года.

В лондонском клубе высоко оценили игру Райи в этом сезоне и намерены отблагодарить кипера полноценным контрактом. Сообщается, что «канониры» выкупят его у «Брентфорда» за 27 000 000 фунтов (около 31,5 млн евро).

Во всех клубных турнирах нынешней кампании футболист провел 39 матчей, пропустил 30 голов и 19 раз смог оставить свои ворота «на замке».

Рыночная стоимость 28-летнего Давида равняется 35 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

Источник – Fabrizioromano.com.

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