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Айнтрахт Ф - Байер 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
05 Мая 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Айнтрахт Ф
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Байер, которое состоится 05 Мая 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Байер
Леверкузен
1 Германия вр Кевин Трапп
35 Бразилия зщ Тута
4 Германия зщ Робин Кох
3 Эквадор зщ Вильям Пачо
24 Португалия зщ Аурелио Бута
16 Швеция пз Хуго Ларссон
15 Тунис пз Эллиес Скири
26 Франция пз Эрик Жуниор Эбимбе
27 Германия пз Марио Гётце
7 Египет нп Омар Мармуш
11 Франция нп Уго Экитике
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
6 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Германия зщ Жонатан Та
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
19 Нигерия пз Нейтан Телла
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
34 Швейцария пз Гранит Джака
7 Германия нп Йонас Хофман
21 Марокко нп Амин Адли
14 Чехия нп Патрик Шик
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
17.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур Байер3 : 0Айнтрахт Ф
08.04.2023 Германия - Бундеслига 27-й тур Байер3 : 1Айнтрахт Ф
15.10.2022 Германия - Бундеслига 10-й тур Айнтрахт Ф5 : 1Байер
02.05.2022 Германия - Бундеслига 32-й тур Байер2 : 0Айнтрахт Ф
12.12.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Айнтрахт Ф5 : 2Байер
24.04.2021 Германия - Бундеслига 31-й тур Байер3 : 1Айнтрахт Ф
12.01.2021 Кубок Германии 2-й раунд Байер4 : 1Айнтрахт Ф
02.01.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Байер
07.03.2020 Германия - Бундеслига 25-й тур Байер4 : 0Айнтрахт Ф
18.10.2019 Германия - Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Ф3 : 0Байер
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур 2 : 1Айнтрахт Ф
19.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Айнтрахт Ф3 : 1
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур 3 : 0Айнтрахт Ф
05.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Айнтрахт Ф1 : 1
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Айнтрахт Ф0 : 0
02.05.2024 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч 0 : 2Байер
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Байер2 : 2
21.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 1Байер
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч 1 : 1Байер
14.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Байер5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Бундеслиги: «Айнтрахт» — «Байер». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3181
2
Лига чемпионов
Бавария3269
3
Лига чемпионов
Штутгарт3267
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3263
5
Лига Европы
Боруссия Д3260
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3145
7 Фрайбург3241
8 Хоффенхайм3240
9 Аугсбург3239
10 Вердер3238
11 Хайденхайм3137
12 Вольфсбург3237
13 Боруссия М3233
14 Унион3130
15 Бохум3130
16 Майнц3128
17
Зона вылета
Кёльн3224
18
Зона вылета
Дармштадт 983217

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