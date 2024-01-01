Айнтрахт Ф - Байер 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
05 Мая 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Байер, которое состоится 05 Мая 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|15
|пз
|Эллиес Скири
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|27
|пз
|Марио Гётце
|7
|нп
|Омар Мармуш
|11
|нп
|Уго Экитике
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|19
|пз
|Нейтан Телла
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|7
|нп
|Йонас Хофман
|21
|нп
|Амин Адли
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|17.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 0
|08.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|15.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|5 : 1
|02.05.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 0
|12.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|5 : 2
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|12.01.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|4 : 1
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|07.03.2020
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|4 : 0
|18.10.2019
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 0
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|19.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|05.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|02.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Бундеслиги: «Айнтрахт» — «Байер». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|31
|81
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|32
|67
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|32
|63
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|32
|60
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|31
|45
|7
|Фрайбург
|32
|41
|8
|Хоффенхайм
|32
|40
|9
|Аугсбург
|32
|39
|10
|Вердер
|32
|38
|11
|Хайденхайм
|31
|37
|12
|Вольфсбург
|32
|37
|13
|Боруссия М
|32
|33
|14
|Унион
|31
|30
|15
|Бохум
|31
|30
|16
|Майнц
|31
|28
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|32
|24
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|32
|17