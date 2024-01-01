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Хайденхайм - Майнц 05 Мая прямая трансляция

05 Мая 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Хайденхайм
Майнц

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Майнц, которое состоится 05 Мая 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Майнц
Майнц
1 Германия вр Кевин Мюллер
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
6 Германия зщ Патрик Майнка
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
5 Германия пз Бенедикт Гимбер
16 Германия пз Кевин Сесса
3 Германия пз Ян Шёппнер
8 Германия нп Эрен Динкчи
18 Германия нп Марвин Пирингер
37 Германия нп Ян-Никлас Бесте
10 Германия нп Тим Кляйндинст
27 Германия вр Робин Центнер
3 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
25 Норвегия зщ Андреас Ханче-Ольсен
30 Швейцария зщ Сильван Видмер
19 Франция зщ Антони Каси
31 Германия пз Доминик Кор
8 Люксембург пз Леандро Баррейро
14 Германия пз Том Краус
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
29 Германия нп Жонатан Буркардт
17 Франция нп Людовик Ажорк
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
16.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур Майнц0 : 1Хайденхайм
28.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур 0 : 1Хайденхайм
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Хайденхайм1 : 2
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур 1 : 1Хайденхайм
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Хайденхайм3 : 2
31.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур 3 : 3Хайденхайм
28.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Майнц1 : 1
21.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 1Майнц
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Майнц4 : 1
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Майнц4 : 0
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур 0 : 0Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3181
2
Лига чемпионов
Бавария3269
3
Лига чемпионов
Штутгарт3267
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3263
5
Лига Европы
Боруссия Д3260
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3145
7 Фрайбург3241
8 Хоффенхайм3240
9 Аугсбург3239
10 Вердер3238
11 Хайденхайм3137
12 Вольфсбург3237
13 Боруссия М3233
14 Унион3130
15 Бохум3130
16 Майнц3128
17
Зона вылета
Кёльн3224
18
Зона вылета
Дармштадт 983217

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