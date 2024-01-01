Хайденхайм - Майнц 05 Мая прямая трансляция
05 Мая 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Майнц, которое состоится 05 Мая 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|5
|пз
|Бенедикт Гимбер
|16
|пз
|Кевин Сесса
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
|27
|вр
|Робин Центнер
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|19
|зщ
|Антони Каси
|31
|пз
|Доминик Кор
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|14
|пз
|Том Краус
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|17
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Бо Свенссон
История личных встреч
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 3
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|4 : 0
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|31
|81
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|32
|67
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|32
|63
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|32
|60
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|31
|45
|7
|Фрайбург
|32
|41
|8
|Хоффенхайм
|32
|40
|9
|Аугсбург
|32
|39
|10
|Вердер
|32
|38
|11
|Хайденхайм
|31
|37
|12
|Вольфсбург
|32
|37
|13
|Боруссия М
|32
|33
|14
|Унион
|31
|30
|15
|Бохум
|31
|30
|16
|Майнц
|31
|28
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|32
|24
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|32
|17