Арока - Эштрела 05 Мая прямая трансляция
05 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 32-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Эштрела, которое состоится 05 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Эштрела
Амадора
История личных встреч
|28.12.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 4
|26.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|19.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 3
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|29.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 3
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 2
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|32
|84
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|31
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|31
|63
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|31
|62
|5
|Витория Гимарайнш
|32
|60
|6
|Морейренсе
|32
|49
|7
|Арока
|31
|45
|8
|Фамаликан
|31
|36
|9
|Риу Аве
|32
|35
|10
|Каза Пия
|31
|35
|11
|Фаренсе
|31
|34
|12
|Жил Висенте
|32
|33
|13
|Эшторил
|31
|33
|14
|Боавишта
|32
|31
|15
|Эштрела
|31
|29
|16
|Портимоненсе
|32
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|31
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|32
|22