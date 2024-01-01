03:30 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 05 мая
Свернуть список

Арока - Эштрела 05 Мая прямая трансляция

05 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 32-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Арока
Эштрела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Эштрела, которое состоится 05 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Эштрела
Амадора
История личных встреч
28.12.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Эштрела1 : 4Арока
26.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур 2 : 2Арока
19.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур 1 : 1Арока
14.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Арока2 : 1
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 0 : 3Арока
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Арока2 : 1
29.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур Эштрела0 : 3
20.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур 1 : 1Эштрела
14.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Эштрела2 : 2
07.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 2 : 2Эштрела
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Эштрела1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3284
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3176
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3163
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3162
5 Витория Гимарайнш3260
6 Морейренсе3249
7 Арока3145
8 Фамаликан3136
9 Риу Аве3235
10 Каза Пия3135
11 Фаренсе3134
12 Жил Висенте3233
13 Эшторил3133
14 Боавишта3231
15 Эштрела3129
16 Портимоненсе3228
17
Зона вылета
Шавиш3123
18
Зона вылета
Визела3222

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close