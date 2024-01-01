Ливерпуль - Тоттенхэм 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
05 Мая 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 05 Мая 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Алисон Бекер
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|78
|зщ
|Джарелл Куанса
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|3
|пз
|Ватару Эндо
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|7
|нп
|Луис Диас
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|12
|зщ
|Эмерсон Роял
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|5
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 3
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|19.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|28.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 3
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|27.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|01.06.2019
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 2
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 3
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|02.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 3
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 0
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 36-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|83
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|34
|79
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|35
|75
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|35
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|34
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|56
|7
|Манчестер Юнайтед
|34
|54
|8
|Челси
|34
|51
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|49
|10
|Борнмут
|36
|48
|11
|Вулверхэмптон
|35
|46
|12
|Фулхэм
|36
|44
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|34
|44
|14
|Кристал Пэлас
|35
|40
|15
|Эвертон
|36
|37
|16
|Брентфорд
|36
|36
|17
|Ноттингем Форест
|36
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|36
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|36
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|36
|16