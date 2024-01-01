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Ливерпуль - Тоттенхэм 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
05 Мая 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 05 Мая 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Бразилия вр Алисон Бекер
5 Франция зщ Ибраима Конате
78 Англия зщ Джарелл Куанса
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
3 Япония пз Ватару Эндо
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
11 Египет нп Мохамед Салах
18 Нидерланды нп Коди Гакпо
7 Колумбия нп Луис Диас
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
12 Бразилия зщ Эмерсон Роял
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
5 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
21 Швеция пз Деян Кулушевски
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Ливерпуль
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Ливерпуль4 : 3Тоттенхэм Хотспур
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ливерпуль
07.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Ливерпуль1 : 1Тоттенхэм Хотспур
19.12.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2Ливерпуль
28.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 3Ливерпуль
16.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ливерпуль2 : 1Тоттенхэм Хотспур
11.01.2020 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Ливерпуль
27.10.2019 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль2 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.06.2019 Лига чемпионов Финал Тоттенхэм Хотспур0 : 2Ливерпуль
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 2 : 2Ливерпуль
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 2 : 0Ливерпуль
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 1 : 3Ливерпуль
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч 0 : 1Ливерпуль
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ливерпуль0 : 1
02.05.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 2 : 0Тоттенхэм Хотспур
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 3
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 4 : 0Тоттенхэм Хотспур
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 1 : 1Тоттенхэм Хотспур
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 36-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3683
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3479
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3575
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3567
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3460
6 Ньюкасл Юнайтед3556
7 Манчестер Юнайтед3454
8 Челси3451
9 Вест Хэм Юнайтед3549
10 Борнмут3648
11 Вулверхэмптон3546
12 Фулхэм3644
13 Брайтон энд Хоув Альбион3444
14 Кристал Пэлас3540
15 Эвертон3637
16 Брентфорд3636
17 Ноттингем Форест3629
18
Зона вылета
Лутон Таун3626
19
Зона вылета
Бёрнли3624
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3616

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