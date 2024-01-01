Кальяри - Лечче 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
05 Мая 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Лечче, которое состоится 05 Мая 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Лечче
Лечче
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|25
|пз
|Ибраим Сулемана
|8
|пз
|Наитан Нандес
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|61
|нп
|Эльдор Шомуродов
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|25
|зщ
|Антонино Галло
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|29
|пз
|Алексис Блен
|8
|пз
|Хамза Рафья
|10
|нп
|Реми Уден
|9
|нп
|Никола Крстович
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Лука Готти
История личных встреч
|06.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|25.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|26.02.2012
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|02.10.2011
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 2
|17.04.2011
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 3
|28.11.2010
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 2
|15.02.2009
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|28.09.2008
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|29.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 3
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 0
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|34
|89
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|34
|70
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|65
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|35
|64
| 5
Лига Европы
|Рома
|34
|59
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|33
|57
|7
|Лацио
|35
|56
|8
|Фиорентина
|33
|50
|9
|Наполи
|34
|50
|10
|Торино
|35
|47
|11
|Монца
|35
|45
|12
|Дженоа
|34
|42
|13
|Лечче
|34
|36
|14
|Кальяри
|34
|32
|15
|Фрозиноне
|34
|31
|16
|Верона
|34
|31
|17
|Эмполи
|34
|31
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|34
|29
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|34
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|34
|15