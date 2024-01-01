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Кальяри - Лечче 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
05 Мая 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Кальяри
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Лечче, которое состоится 05 Мая 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Лечче
Лечче
22ИталияврСимоне Скуффет
28ИталиязщГабриэле Цаппа
26КолумбиязщЙерри Мина
4ИталиязщАльберто Доссена
27ИталиязщТоммазо Ауджелло
29КонгопзЭнтони Макумбу
25ГанапзИбраим Сулемана
8УругвайпзНаитан Нандес
70ИталияпзДжанлука Гаэтано
77АнголанпЗиту Лувумбу
61УзбекистаннпЭльдор Шомуродов
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ФранциязщВалентен Жендрей
6ИталиязщФедерико Баскиротто
5ХорватиязщМарин Понграчич
25ИталиязщАнтонино Галло
13ДаниязщПатрик Доргу
29ФранцияпзАлексис Блен
8ТуниспзХамза Рафья
10ФранциянпРеми Уден
9ЧерногориянпНикола Крстович
91ИталиянпРоберто Пикколи
Главные тренеры
ИталияКлаудио Раньери
ИталияЛука Готти
История личных встреч
06.01.2024Италия - Серия А19-й турЛечче1 : 1Кальяри
12.07.2020Италия - Серия А32-й турКальяри0 : 0Лечче
25.11.2019Италия - Серия А13-й турЛечче2 : 2Кальяри
26.02.2012Италия - Серия А25-й турКальяри1 : 2Лечче
02.10.2011Италия - Серия А6-й турЛечче0 : 2Кальяри
17.04.2011Италия - Серия А33-й турЛечче3 : 3Кальяри
28.11.2010Италия - Серия А14-й турКальяри3 : 2Лечче
15.02.2009Италия - Серия А24-й турКальяри2 : 0Лечче
28.09.2008Италия - Серия А5-й турЛечче2 : 0Кальяри
29.04.2024Италия - Серия А34-й тур3 : 0Кальяри
19.04.2024Италия - Серия А33-й турКальяри2 : 2
14.04.2024Италия - Серия А32-й тур2 : 2Кальяри
07.04.2024Италия - Серия А31-й турКальяри2 : 1
01.04.2024Италия - Серия А30-й турКальяри1 : 1
27.04.2024Италия - Серия А34-й турЛечче1 : 1
21.04.2024Италия - Серия А33-й тур0 : 3Лечче
13.04.2024Италия - Серия А32-й турЛечче1 : 0
06.04.2024Италия - Серия А31-й тур3 : 0Лечче
01.04.2024Италия - Серия А30-й турЛечче0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3489
2
Лига чемпионов
Милан3470
3
Лига чемпионов
Ювентус3465
4
Лига чемпионов
Болонья3564
5
Лига Европы
Рома3459
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3357
7 Лацио3556
8 Фиорентина3350
9 Наполи3450
10 Торино3547
11 Монца3545
12 Дженоа3442
13 Лечче3436
14 Кальяри3432
15 Фрозиноне3431
16 Верона3431
17 Эмполи3431
18
Зона вылета
Удинезе3429
19
Зона вылета
Сассуоло3426
20
Зона вылета
Салернитана3415

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