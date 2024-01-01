Эмполи - Фрозиноне 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
05 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Фрозиноне, которое состоится 05 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Фрозиноне
Фрозиноне
|25
|вр
|Элия Каприле
|19
|зщ
|Бартош Берешиньски
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|5
|пз
|Альберто Грасси
|29
|пз
|Юссеф Мале
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|10
|нп
|М'Байе Ньянг
|31
|вр
|Микеле Черофолини
|20
|зщ
|Поль Лирола
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|33
|зщ
|Кевин Бонифаци
|19
|зщ
|Надир Цортеа
|32
|зщ
|Эмануэле Валери
|36
|пз
|Лука Маццители
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|4
|пз
|Марко Брешианини
|18
|пз
|Матиас Соуле
|70
|нп
|Валид Хеддира
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|30.01.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 20-й тур
|3 : 1
|26.09.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 1-й тур
|0 : 2
|10.07.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 33-й тур
|2 : 0
|30.11.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 14-й тур
|4 : 0
|17.03.2019
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|21.10.2018
|Италия - Серия А
|9-й тур
|3 : 3
|23.04.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 37-й тур
|2 : 4
|24.11.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 16-й тур
|3 : 3
|13.02.2016
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|26.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 0
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|34
|89
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|34
|70
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|65
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|35
|64
| 5
Лига Европы
|Рома
|34
|59
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|33
|57
|7
|Лацио
|35
|56
|8
|Фиорентина
|33
|50
|9
|Наполи
|34
|50
|10
|Торино
|35
|47
|11
|Монца
|35
|45
|12
|Дженоа
|34
|42
|13
|Лечче
|34
|36
|14
|Кальяри
|34
|32
|15
|Фрозиноне
|34
|31
|16
|Верона
|34
|31
|17
|Эмполи
|34
|31
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|34
|29
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|34
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|34
|15