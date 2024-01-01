03:29 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 05 мая
Свернуть список

Эмполи - Фрозиноне 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
05 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Эмполи
Фрозиноне

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Фрозиноне, которое состоится 05 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Фрозиноне
Фрозиноне
25ИталияврЭлия Каприле
19ПольшазщБартош Берешиньски
33ИталиязщСебастьяно Луперто
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
13Новая ЗеландиязщЛиберато Кэкачей
5ИталияпзАльберто Грасси
29МароккопзЮссеф Мале
21ИталияпзЯкопо Фаццини
11ГананпЭммануэль Гьяси
28ИталиянпНиколо Камбьяги
10СенегалнпМ'Байе Ньянг
31ИталияврМикеле Черофолини
20ИспаниязщПоль Лирола
6ИталиязщСимоне Романьоли
33ИталиязщКевин Бонифаци
19ИталиязщНадир Цортеа
32ИталиязщЭмануэле Валери
36ИталияпзЛука Маццители
45АргентинапзЭнсо Барренечеа
4ИталияпзМарко Брешианини
18АргентинапзМатиас Соуле
70МарокконпВалид Хеддира
Главные тренеры
ИталияДавиде Никола
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
06.11.2023Италия - Серия А11-й турФрозиноне2 : 1Эмполи
30.01.2021Италия - Серия BСерия B. 20-й турЭмполи3 : 1Фрозиноне
26.09.2020Италия - Серия BСерия B. 1-й турФрозиноне0 : 2Эмполи
10.07.2020Италия - Серия BСерия B. 33-й турЭмполи2 : 0Фрозиноне
30.11.2019Италия - Серия BСерия B. 14-й турФрозиноне4 : 0Эмполи
17.03.2019Италия - Серия А28-й турЭмполи2 : 1Фрозиноне
21.10.2018Италия - Серия А9-й турФрозиноне3 : 3Эмполи
23.04.2018Италия - Серия BСерия B. 37-й турФрозиноне2 : 4Эмполи
24.11.2017Италия - Серия BСерия B. 16-й турЭмполи3 : 3Фрозиноне
13.02.2016Италия - Серия А25-й турЭмполи1 : 2Фрозиноне
28.04.2024Италия - Серия А34-й тур2 : 0Эмполи
20.04.2024Италия - Серия А33-й турЭмполи1 : 0
13.04.2024Италия - Серия А32-й тур1 : 0Эмполи
06.04.2024Италия - Серия А31-й турЭмполи3 : 2
01.04.2024Италия - Серия А30-й тур2 : 0Эмполи
26.04.2024Италия - Серия А34-й турФрозиноне3 : 0
21.04.2024Италия - Серия А33-й тур0 : 0Фрозиноне
14.04.2024Италия - Серия А32-й тур2 : 2Фрозиноне
07.04.2024Италия - Серия А31-й турФрозиноне0 : 0
30.03.2024Италия - Серия А30-й тур1 : 1Фрозиноне
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3489
2
Лига чемпионов
Милан3470
3
Лига чемпионов
Ювентус3465
4
Лига чемпионов
Болонья3564
5
Лига Европы
Рома3459
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3357
7 Лацио3556
8 Фиорентина3350
9 Наполи3450
10 Торино3547
11 Монца3545
12 Дженоа3442
13 Лечче3436
14 Кальяри3432
15 Фрозиноне3431
16 Верона3431
17 Эмполи3431
18
Зона вылета
Удинезе3429
19
Зона вылета
Сассуоло3426
20
Зона вылета
Салернитана3415

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close