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Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнз 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
05 Мая 2024 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 1-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 05 Мая 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз0 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
03.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 6Каролина Харрикейнз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1Каролина Харрикейнз
24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Каролина Харрикейнз
12.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
04.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Каролина Харрикейнз
31.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 7-й матч Каролина Харрикейнз2 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
29.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 6-й матч Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Каролина Харрикейнз
27.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 5-й матч Каролина Харрикейнз3 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
29.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч 2 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
27.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч 1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
24.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1
16.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 0
01.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Каролина Харрикейнз6 : 3
27.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч 3 : 2 ОТКаролина Харрикейнз
26.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч 2 : 3Каролина Харрикейнз
23.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Каролина Харрикейнз5 : 3
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Каролина Харрикейнз3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 2 : 3 3 : 2 ОТ 6 : 3
4
1
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 2 : 4 1 : 3 1 : 2 ОТ 2 : 1 05.05
3
3
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 3 : 2 ОТ 3 : 5 6 : 3 6 : 1
4
1
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 4 : 3 1 : 3 2 : 4
4
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 2 : 5 6 : 2 5 : 1 3 : 6
1
4
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 1 : 4 1 : 2 3 : 4 ОТ 1 : 2 0 : 1
4
2
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 1 : 3 2 : 3 ОТ 2 : 4 3 : 2 2 : 0 06.05
3
3
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 4 : 5 ОТ 1 : 6 0 : 1 4 : 3
4
1
1/2 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
05.05
0
0
Флорида Пантерз
07.05
0
0
1/2 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
07.05
0
0

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