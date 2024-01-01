Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнз 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
05 Мая 2024 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 1-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 05 Мая 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Род Бриндамор
История личных встреч
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|03.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|12.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|04.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|31.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 7-й матч
|2 : 6
|29.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 6-й матч
|5 : 2
|27.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 5-й матч
|3 : 1
|29.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 4-й матч
|2 : 4
|27.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 3-й матч
|1 : 3
|24.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 2-й матч
|4 : 3
|21.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 1-й матч
|4 : 1
|16.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|01.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 5-й матч
|6 : 3
|27.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 4-й матч
|3 : 2 ОТ
|26.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 3-й матч
|2 : 3
|23.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 2-й матч
|5 : 3
|21.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 1-й матч
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
|3 : 1
|5 : 3
|2 : 3
|3 : 2 ОТ
|6 : 3
4
1
| Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
|5 : 1
|2 : 3
|2 : 4
|1 : 3
|1 : 2 ОТ
|2 : 1
|05.05
3
3
| Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
|3 : 2
|3 : 2 ОТ
|3 : 5
|6 : 3
|6 : 1
4
1
| Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
|4 : 1
|4 : 3
|1 : 3
|2 : 4
4
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
|7 : 6
|2 : 5
|6 : 2
|5 : 1
|3 : 6
1
4
| Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
|4 : 2
|1 : 4
|1 : 2
|3 : 4 ОТ
|1 : 2
|0 : 1
4
2
| Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
|3 : 4
|1 : 3
|2 : 3 ОТ
|2 : 4
|3 : 2
|2 : 0
|06.05
3
3
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
|7 : 4
|4 : 5 ОТ
|1 : 6
|0 : 1
|4 : 3
4
1
1/2 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
|05.05
0
0
| Флорида Пантерз
|07.05
0
0
1/2 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
|07.05
0
0