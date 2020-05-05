Челси - Вест Хэм 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
05 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 05 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|28
|вр
|Джордже Петрович
|42
|зщ
|Алфи Гилкрист
|14
|зщ
|Трево Чалоба
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|23
|пз
|Конор Галлахер
|20
|пз
|Коул Палмер
|10
|пз
|Михаил Мудрик
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|15
|нп
|Николас Джексон
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|21
|зщ
|Анджело Огбонна
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|9
|нп
|Майкл Антонио
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|24.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 2
|24.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|21.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 0
|01.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|08.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|02.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|23.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 0
|20.04.2024
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|15.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|6 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|5 : 2
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура АПЛ: «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало лондонского дерби запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|83
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|82
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|35
|75
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|35
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|34
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|56
|7
|Манчестер Юнайтед
|34
|54
|8
|Челси
|34
|51
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|49
|10
|Борнмут
|36
|48
|11
|Вулверхэмптон
|36
|46
|12
|Фулхэм
|36
|44
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|34
|44
|14
|Кристал Пэлас
|35
|40
|15
|Эвертон
|36
|37
|16
|Брентфорд
|36
|36
|17
|Ноттингем Форест
|36
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|36
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|36
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|36
|16