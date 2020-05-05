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Челси - Вест Хэм 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
05 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Челси
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 05 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
28 Сербия вр Джордже Петрович
42 Англия зщ Алфи Гилкрист
14 Англия зщ Трево Чалоба
5 Франция зщ Бенуа Бадьяшиль
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
23 Англия пз Конор Галлахер
20 Англия пз Коул Палмер
10 Украина пз Михаил Мудрик
11 Англия нп Нони Мадуэке
15 Сенегал нп Николас Джексон
23 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
21 Италия зщ Анджело Огбонна
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
28 Чехия пз Томаш Соучек
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
14 Гана нп Мохаммед Кудус
9 Ямайка нп Майкл Антонио
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
20.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1Челси
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Челси
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Челси2 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Челси1 : 0Вест Хэм Юнайтед
04.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Челси
24.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Челси
21.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Челси3 : 0Вест Хэм Юнайтед
01.07.2020 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Челси
30.11.2019 Англия - Премьер-лига 14-й тур Челси0 : 1Вест Хэм Юнайтед
08.04.2019 Англия - Премьер-лига 33-й тур Челси2 : 0Вест Хэм Юнайтед
02.05.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Челси2 : 0
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 2 : 2Челси
23.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 5 : 0Челси
20.04.2024 Кубок Англии 1/2 финала 1 : 0Челси
15.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Челси6 : 0
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 5 : 2Вест Хэм Юнайтед
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Вест Хэм Юнайтед1 : 1
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч 2 : 0Вест Хэм Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура АПЛ: «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало лондонского дерби запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3683
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3582
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3575
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3567
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3460
6 Ньюкасл Юнайтед3556
7 Манчестер Юнайтед3454
8 Челси3451
9 Вест Хэм Юнайтед3549
10 Борнмут3648
11 Вулверхэмптон3646
12 Фулхэм3644
13 Брайтон энд Хоув Альбион3444
14 Кристал Пэлас3540
15 Эвертон3637
16 Брентфорд3636
17 Ноттингем Форест3629
18
Зона вылета
Лутон Таун3626
19
Зона вылета
Бёрнли3624
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3616

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