Брайтон - Астон Вилла 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
05 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Астон Вилла, которое состоится 05 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|4
|зщ
|Адам Уэбстер
|5
|зщ
|Льюис Данк
|19
|пз
|Валентин Барко
|13
|пз
|Паскаль Грос
|11
|пз
|Билли Гилмор
|24
|пз
|Симон Адингра
|15
|пз
|Якуб Модер
|9
|пз
|Жоао Педро
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|6
|пз
|Дуглас Луис
|22
|пз
|Николо Дзаньоло
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Унаи Эмери
История личных встреч
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|6 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 0
|21.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|19.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|25.09.2019
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 3
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|25.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 4
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|02.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 4
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 4
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|83
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|34
|79
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|35
|75
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|35
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|34
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|56
|7
|Манчестер Юнайтед
|34
|54
|8
|Челси
|34
|51
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|49
|10
|Борнмут
|36
|48
|11
|Вулверхэмптон
|35
|46
|12
|Фулхэм
|36
|44
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|34
|44
|14
|Кристал Пэлас
|35
|40
|15
|Эвертон
|36
|37
|16
|Брентфорд
|36
|36
|17
|Ноттингем Форест
|36
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|36
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|36
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|36
|16