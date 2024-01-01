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Брайтон - Астон Вилла 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
05 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Астон Вилла, которое состоится 05 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Астон Вилла
Бирмингем
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
4 Англия зщ Адам Уэбстер
5 Англия зщ Льюис Данк
19 Аргентина пз Валентин Барко
13 Германия пз Паскаль Грос
11 Шотландия пз Билли Гилмор
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
15 Польша пз Якуб Модер
9 Бразилия пз Жоао Педро
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
7 Шотландия пз Джон Макгинн
6 Бразилия пз Дуглас Луис
22 Италия пз Николо Дзаньоло
31 Ямайка нп Леон Бэйли
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Астон Вилла6 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Астон Вилла2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
13.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Астон Вилла
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Астон Вилла
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Астон Вилла2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
13.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Астон Вилла
21.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
18.01.2020 Англия - Премьер-лига 23-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Астон Вилла
19.10.2019 Англия - Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
25.09.2019 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Астон Вилла
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
25.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 4
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
02.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Астон Вилла2 : 4
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Астон Вилла2 : 2
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Астон Вилла3 : 1
18.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч 2 : 1 3 : 4Астон Вилла
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 0 : 2Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3683
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3479
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3575
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3567
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3460
6 Ньюкасл Юнайтед3556
7 Манчестер Юнайтед3454
8 Челси3451
9 Вест Хэм Юнайтед3549
10 Борнмут3648
11 Вулверхэмптон3546
12 Фулхэм3644
13 Брайтон энд Хоув Альбион3444
14 Кристал Пэлас3540
15 Эвертон3637
16 Брентфорд3636
17 Ноттингем Форест3629
18
Зона вылета
Лутон Таун3626
19
Зона вылета
Бёрнли3624
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3616

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