Брага - Каза Пия 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
05 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 32-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Каза Пия, которое состоится 05 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Каза Пия
Лиссабон
|1
|вр
|Лима Матеус
|17
|зщ
|Юсафат Мендес
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|28
|пз
|Жоау Моутинью
|16
|пз
|Родриго Саласар
|7
|пз
|Брума
|10
|пз
|Шер Ндур
|21
|пз
|Рикарду Орта
|23
|нп
|Симон Банза
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|15
|зщ
|Фернанду Варела
|2
|зщ
|Duplexe Tchamba
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|21
|пз
|Теласко Сеговия
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|7
|пз
|Нуну Морейра
|16
|пз
|Бени Мукенди
|11
|нп
|Юки Сома
|30
|нп
|Фелиппе Кардозо
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|30.12.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 3
|21.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|03.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|3 : 1
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 3
|01.04.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|3 : 5
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|3 : 1
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|08.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|32
|84
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|31
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|31
|63
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|31
|62
|5
|Витория Гимарайнш
|32
|60
|6
|Морейренсе
|32
|49
|7
|Арока
|31
|45
|8
|Фамаликан
|31
|36
|9
|Риу Аве
|32
|35
|10
|Каза Пия
|31
|35
|11
|Фаренсе
|31
|34
|12
|Жил Висенте
|32
|33
|13
|Эшторил
|31
|33
|14
|Боавишта
|32
|31
|15
|Эштрела
|31
|29
|16
|Портимоненсе
|32
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|31
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|32
|22