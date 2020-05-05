03:30 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 05 мая
Свернуть список

Брага - Каза Пия 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
05 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 32-й тур
Брага
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Каза Пия, которое состоится 05 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Каза Пия
Лиссабон
1 Бразилия вр Лима Матеус
17 Швеция зщ Юсафат Мендес
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
4 Мали зщ Сику Ньякате
26 Колумбия зщ Кристиан Борха
28 Португалия пз Жоау Моутинью
16 Уругвай пз Родриго Саласар
7 Португалия пз Брума
10 Италия пз Шер Ндур
21 Португалия пз Рикарду Орта
23 ДР Конго нп Симон Банза
33 Ангола вр Рикарду Батишта
15 Кабо-Верде зщ Фернанду Варела
2 Камерун зщ Duplexe Tchamba
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
21 Венесуэла пз Теласко Сеговия
5 Португалия пз Леонарду Лелу
7 Португалия пз Нуну Морейра
16 Ангола пз Бени Мукенди
11 Япония нп Юки Сома
30 Бразилия нп Фелиппе Кардозо
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
30.12.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Каза Пия1 : 3Брага
21.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур Каза Пия0 : 1Брага
03.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа D. 2-й тур Каза Пия0 : 1Брага
06.11.2022 Португалия - Примейра 12-й тур Брага0 : 1Каза Пия
27.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур 3 : 1Брага
20.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Брага2 : 1
13.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 0 : 1Брага
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Брага0 : 3
01.04.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 3 : 5Брага
27.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур Каза Пия3 : 1
21.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Каза Пия1 : 2
14.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 2 : 2Каза Пия
08.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Каза Пия0 : 0
31.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 0 : 4Каза Пия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3284
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3176
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3163
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3162
5 Витория Гимарайнш3260
6 Морейренсе3249
7 Арока3145
8 Фамаликан3136
9 Риу Аве3235
10 Каза Пия3135
11 Фаренсе3134
12 Жил Висенте3233
13 Эшторил3133
14 Боавишта3231
15 Эштрела3129
16 Портимоненсе3228
17
Зона вылета
Шавиш3123
18
Зона вылета
Визела3222

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close