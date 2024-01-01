03:28 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 05 мая
Свернуть список

Пари Нижний Новгород - Спартак М 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
05 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Пари Нижний Новгород
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Спартак М, которое состоится 05 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Юран
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович (и.о.)
История личных встреч
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М2 : 0Пари Нижний Новгород
19.09.2023 Fonbet Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород0 : 3Спартак М
08.08.2023 Fonbet Кубок России Группа D Спартак М5 : 4Пари Нижний Новгород
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Спартак М0 : 0Пари Нижний Новгород
02.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2Спартак М
19.03.2022 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1Спартак М
07.08.2021 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Спартак М1 : 2Пари Нижний Новгород
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур 5 : 0Пари Нижний Новгород
28.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 5 : 1Пари Нижний Новгород
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур 3 : 1Пари Нижний Новгород
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Пари Нижний Новгород2 : 3
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Пари Нижний Новгород1 : 4
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур 0 : 1Спартак М
01.05.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) 0 : 2Спартак М
28.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Спартак М3 : 2
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Спартак М1 : 0
25.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур 0 : 0Спартак М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2650
2 Краснодар2750
3 Динамо М2647
4 Спартак М2642
5 Локомотив М2641
6 Крылья Советов2740
7 Ростов2640
8 ЦСКА2638
9 Рубин2637
10 Ахмат2732
11 Оренбург2729
12 Пари Нижний Новгород2628
13 Факел2627
14 Балтика2626
15
Зона вылета
Урал2625
16
Зона вылета
Сочи2620

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close