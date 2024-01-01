Утрехт - Витесс 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
05 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Витесс, которое состоится 05 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
Витесс
Арнем
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Марк ван дер Марель
|44
|зщ
|Joshua Mukeh
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|34
|зщ
|Райан Фламинго
|8
|пз
|Оскар Фрауло
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|6
|пз
|Джан Боздоган
|37
|нп
|Исак Лидберг
|9
|нп
|Сэм Ламмерс
|1
|вр
|Элой Ром
|2
|зщ
|Карлан Аркус
|29
|зщ
|Николя Исима-Мирен
|15
|зщ
|Рамон Хендрикс
|5
|зщ
|Мика Пинту
|21
|пз
|Матейс Тилеманс
|14
|пз
|Пакстен Ааронсон
|17
|пз
|Кацпер Козловски
|28
|нп
|Anis Hadj Moussa
|25
|нп
|Гьян де Регт
|19
|нп
|Томас Бёйтинк
Главные тренеры
|Рон Янс
|Филлип Коку
История личных встреч
|14.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 0
|12.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 0
|11.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 0
|22.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0 ДВ
|19.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала. 1-й матч
|3 : 1
|20.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 1
|07.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 1
|14.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 3
|12.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 0
|05.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 1
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 3
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|5 : 1
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|4 : 2
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 2
|13.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|6 : 0
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 3
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 4
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|31
|84
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|31
|75
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|31
|63
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|31
|58
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|31
|49
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|31
|47
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|31
|46
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|31
|43
|9
|Гоу Эхед Иглс
|32
|43
|10
|Херенвен
|32
|37
|11
|Фортуна
|32
|36
|12
|ПЕК Зволле
|31
|35
|13
|Алмере Сити
|32
|34
|14
|Хераклес
|31
|32
|15
|Эксельсиор
|31
|26
|16
|Валвейк
|31
|25
| 17
Зона вылета
|Волендам
|31
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|31
|2