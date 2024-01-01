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Утрехт - Витесс 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
05 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Утрехт
Витесс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Витесс, которое состоится 05 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Витесс
Арнем
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Нидерланды зщ Марк ван дер Марель
44 Нидерланды зщ Joshua Mukeh
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
34 Нидерланды зщ Райан Фламинго
8 Дания пз Оскар Фрауло
18 Нидерланды пз Йенс Торнстра
6 Германия пз Джан Боздоган
37 Швеция нп Исак Лидберг
9 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
1 Кюрасао вр Элой Ром
2 Гаити зщ Карлан Аркус
29 Франция зщ Николя Исима-Мирен
15 Нидерланды зщ Рамон Хендрикс
5 Люксембург зщ Мика Пинту
21 Нидерланды пз Матейс Тилеманс
14 США пз Пакстен Ааронсон
17 Польша пз Кацпер Козловски
28 Алжир нп Anis Hadj Moussa
25 Нидерланды нп Гьян де Регт
19 Нидерланды нп Томас Бёйтинк
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Филлип Коку
История личных встреч
14.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Витесс0 : 0Утрехт
12.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Витесс2 : 0Утрехт
11.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Утрехт1 : 0Витесс
22.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала. 2-й матч Витесс3 : 0 ДВУтрехт
19.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала. 1-й матч Утрехт3 : 1Витесс
20.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Утрехт1 : 1Витесс
07.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Витесс2 : 1Утрехт
14.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Утрехт1 : 3Витесс
12.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Витесс1 : 0Утрехт
05.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Витесс2 : 1Утрехт
28.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 2 : 2Утрехт
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Утрехт2 : 1
07.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 2 : 3Утрехт
03.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Утрехт5 : 1
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 4 : 2Утрехт
28.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Витесс3 : 2
13.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 6 : 0Витесс
07.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Витесс0 : 3
02.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Витесс1 : 4
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 2 : 0Витесс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3184
2
Лига чемпионов
Фейеноорд3175
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте3163
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3158
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс3149
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген3147
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3146
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта3143
9 Гоу Эхед Иглс3243
10 Херенвен3237
11 Фортуна3236
12 ПЕК Зволле3135
13 Алмере Сити3234
14 Хераклес3132
15 Эксельсиор3126
16 Валвейк3125
17
Зона вылета
Волендам3119
18
Зона вылета
Витесс312

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