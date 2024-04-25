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«Галатасарай» хочет купить игрока «МЮ»

Дата публикации: 25-04-2024

Виктор Линделёф в ближайшее время может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Галатасарай».

Как сообщает турецкий телеканал «A Spor», клуб из Стамбула попытается заполучить 29-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Ранее в британских СМИ появилась информация, что руководство «красных дьяволов» включило шведа в список игроков, которые могут быть проданы после завершения текущего сезона.

Напомним, «манкунианцы» купили Линделёфа у «Бенфики» в 2017 году. Сумма сделки составила 35 000 000 евро.

Контрактное соглашение центрдефа с командой Эрика тен Хага рассчитано до 30 июня 2025 года. На сегодняшний день рыночная стоимость Виктора оценивается в 15 млн евро.

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