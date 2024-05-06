Урал - Балтика 06 Мая прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
06 Мая 2024 года в 15:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Балтика, которое состоится 06 Мая 2024 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|22.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 0
|21.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|0 : 2
|29.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|2 : 2
|25.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|3 : 0
|14.10.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|35-й тур
|0 : 1
|12.06.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|15-й тур
|1 : 0
|11.09.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|30-й тур
|0 : 0
|14.05.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|10-й тур
|1 : 2
|29.07.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|24-й тур
|0 : 1
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|3 : 3
|29.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|1 : 0
|25.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|2 : 2
|02.05.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|28.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 1
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|0 : 0
|24.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Урал» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 15:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|26
|50
|2
|Краснодар
|27
|50
|3
|Динамо М
|27
|50
|4
|Спартак М
|27
|43
|5
|Локомотив М
|26
|41
|6
|Крылья Советов
|27
|40
|7
|Ростов
|26
|40
|8
|ЦСКА
|26
|38
|9
|Рубин
|26
|37
|10
|Ахмат
|27
|32
|11
|Пари Нижний Новгород
|27
|29
|12
|Оренбург
|27
|29
|13
|Факел
|26
|27
|14
|Балтика
|26
|26
| 15
Зона вылета
|Урал
|26
|25
| 16
Зона вылета
|Сочи
|27
|20