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Урал - Балтика 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
06 Мая 2024 года в 15:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Урал
Балтика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Балтика, которое состоится 06 Мая 2024 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Балтика0 : 1Урал
22.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Урал1 : 0Балтика
21.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Балтика0 : 2Урал
29.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Балтика2 : 2Урал
25.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Урал3 : 0Балтика
14.10.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 35-й тур Балтика0 : 1Урал
12.06.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 15-й тур Урал1 : 0Балтика
11.09.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 30-й тур Урал0 : 0Балтика
14.05.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 10-й тур Балтика1 : 2Урал
29.07.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 24-й тур Урал0 : 1Балтика
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур 3 : 3Урал
29.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 1 : 1Урал
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Урал1 : 0
25.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Урал0 : 1
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 2 : 2Урал
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур 2 : 2Балтика
02.05.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) 0 : 1Балтика
28.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Балтика3 : 1
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур 0 : 0Балтика
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур 3 : 2Балтика
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Урал» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 15:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2650
2 Краснодар2750
3 Динамо М2750
4 Спартак М2743
5 Локомотив М2641
6 Крылья Советов2740
7 Ростов2640
8 ЦСКА2638
9 Рубин2637
10 Ахмат2732
11 Пари Нижний Новгород2729
12 Оренбург2729
13 Факел2627
14 Балтика2626
15
Зона вылета
Урал2625
16
Зона вылета
Сочи2720

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