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Герта - Ганновер-96 26 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
26 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 31-й тур
Герта
Ганновер-96

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Ганновер-96, которое состоится 26 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
24.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Ганновер-962 : 2Герта
21.04.2019 Германия - Бундеслига 30-й тур Герта0 : 0Ганновер-96
01.12.2018 Германия - Бундеслига 13-й тур Ганновер-960 : 2Герта
05.05.2018 Германия - Бундеслига 33-й тур Ганновер-963 : 1Герта
13.12.2017 Германия - Бундеслига 16-й тур Герта3 : 1Ганновер-96
08.04.2016 Германия - Бундеслига 29-й тур Герта2 : 2Ганновер-96
06.11.2015 Германия - Бундеслига 12-й тур Ганновер-961 : 3Герта
10.04.2015 Германия - Бундеслига 28-й тур Ганновер-961 : 1Герта
07.11.2014 Германия - Бундеслига 11-й тур Герта0 : 2Ганновер-96
15.03.2014 Германия - Бундеслига 25-й тур Герта0 : 3Ганновер-96
21.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 3 : 2Герта
12.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Герта4 : 0
05.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур 2 : 3Герта
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Герта3 : 3
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Герта5 : 2
21.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Ганновер-961 : 2
14.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур 0 : 0Ганновер-96
07.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Ганновер-961 : 1
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур 0 : 3Ганновер-96
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Ганновер-961 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Хольштайн3061
2
Повышение
Санкт-Паули3060
3
Плей-офф за повышение
Фортуна3055
4 Гамбург3049
5 Карлсруэ3046
6 Ганновер-963045
7 Герта3044
8 Падерборн 073043
9 Гройтер Фюрт3042
10 Эльверсберг3040
11 Нюрнберг3037
12 Магдебург3036
13 Шальке-043036
14 Айнтрахт Б3034
15 Веен3032
16 Ганза Р3031
17
Зона вылета
Кайзерслаутерн3030
18
Зона вылета
Оснабрюк3024

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