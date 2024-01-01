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Монпелье - Нант 26 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
26 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Монпелье
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Нант, которое состоится 26 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Нант
Нант
40 Франция вр Бенжамен Леком
29 Камерун зщ Энцо Чато
27 Швейцария зщ Бечир Омерагич
5 Мали зщ Модибо Саньян
35 Франция зщ Лукас Минкарелли
18 Франция пз Лео Леруа
13 Франция пз Жорис Шотар
11 Франция пз Тежи Саванье
70 Франция пз Тангуй Кулибали
7 Франция нп Арно Норден
10 Тунис нп Вахби Хазри
1 Франция вр Альбан Лафон
2 Франция зщ Жан-Кевин Дюверн
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
4 Франция зщ Николя Паллуа
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
8 ДР Конго пз Самюэль Мутуссами
5 Испания пз Педро Чиривелья
25 Франция пз Флоран Молле
17 Франция пз Мусса Сиссоко
12 Франция нп Абдуль Кадер Бамба
31 Египет нп Мостафа Мохамед
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Нант2 : 0Монпелье
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Нант0 : 3Монпелье
15.01.2023 Франция - Лига 1 19-й тур Монпелье0 : 3Нант
06.03.2022 Франция - Лига 1 27-й тур Нант2 : 0Монпелье
31.10.2021 Франция - Лига 1 12-й тур Монпелье2 : 0Нант
23.05.2021 Франция - Лига 1 38-й тур Нант1 : 2Монпелье
09.01.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Монпелье1 : 1Нант
31.08.2019 Франция - Лига 1 4-й тур Нант1 : 0Монпелье
18.05.2019 Франция - Лига 1 37-й тур Монпелье1 : 1Нант
08.01.2019 Франция - Лига 1 18-й тур Нант2 : 0Монпелье
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур 1 : 2Монпелье
14.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 1 : 1Монпелье
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Монпелье2 : 0
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 0 : 2Монпелье
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Монпелье2 : 6
20.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Нант0 : 3
14.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 0 : 1Нант
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Нант1 : 3
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 1 : 2Нант
16.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Нант1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3069
2
Лига чемпионов
Монако3058
3
Лига чемпионов
Брест3053
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3052
5
Лига Европы
Ницца3048
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3046
7 Ренн3042
8 Марсель3041
9 Лион3041
10 Реймс3040
11 Тулуза3037
12 Монпелье3036
13 Страсбург3036
14 Нант3031
15 Метц3029
16 Гавр3028
17
Зона вылета
Лорьян3026
18
Зона вылета
Клермон3022

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