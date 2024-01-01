Монпелье - Нант 26 Апреля прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
26 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Нант, которое состоится 26 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Нант
Нант
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|35
|зщ
|Лукас Минкарелли
|18
|пз
|Лео Леруа
|13
|пз
|Жорис Шотар
|11
|пз
|Тежи Саванье
|70
|пз
|Тангуй Кулибали
|7
|нп
|Арно Норден
|10
|нп
|Вахби Хазри
|1
|вр
|Альбан Лафон
|2
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|25
|пз
|Флоран Молле
|17
|пз
|Мусса Сиссоко
|12
|нп
|Абдуль Кадер Бамба
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 3
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 3
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|31.08.2019
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|18.05.2019
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|08.01.2019
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 6
|20.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 3
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 3
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|69
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|30
|58
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|30
|53
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Ницца
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|30
|46
|7
|Ренн
|30
|42
|8
|Марсель
|30
|41
|9
|Лион
|30
|41
|10
|Реймс
|30
|40
|11
|Тулуза
|30
|37
|12
|Монпелье
|30
|36
|13
|Страсбург
|30
|36
|14
|Нант
|30
|31
|15
|Метц
|30
|29
|16
|Гавр
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|30
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|30
|22