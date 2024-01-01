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Реал Сосьедад - Реал Мадрид 26 Апреля прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
26 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Реал Сосьедад
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Реал Мадрид, которое состоится 26 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Реал Мадрид
Мадрид
1 Испания вр Алекс Ремиро
2 Испания зщ Альваро Одриосола
5 Испания зщ Игор Субельдия
24 Испания зщ Робен Ле Норман
25 Испания зщ Хавьер Галан
4 Испания пз Мартин Субименди
8 Испания пз Микель Мерино
12 Россия пз Арсен Захарян
14 Япония нп Такефуса Кубо
7 Испания нп Андер Барренечеа
10 Испания нп Микель Оярсабаль
13 Украина вр Андрей Лунин
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
3 Бразилия зщ Эдер Милитао
6 Испания зщ Начо Фернандес
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
18 Франция пз Орельен Тчуамени
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
10 Хорватия пз Лука Модрич
21 Испания пз Браим Диас
14 Испания нп Хоселу
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Реал Мадрид2 : 1Реал Сосьедад
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад2 : 0Реал Мадрид
29.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Реал Мадрид0 : 0Реал Сосьедад
05.03.2022 Испания - Примера 27-й тур Реал Мадрид4 : 1Реал Сосьедад
04.12.2021 Испания - Примера 16-й тур Реал Сосьедад0 : 2Реал Мадрид
01.03.2021 Испания - Примера 25-й тур Реал Мадрид1 : 1Реал Сосьедад
20.09.2020 Испания - Примера 2-й тур Реал Сосьедад0 : 0Реал Мадрид
21.06.2020 Испания - Примера 30-й тур Реал Сосьедад1 : 2Реал Мадрид
06.02.2020 Кубок Испании 1/4 финала Реал Мадрид3 : 4Реал Сосьедад
23.11.2019 Испания - Примера 14-й тур Реал Мадрид3 : 1Реал Сосьедад
21.04.2024 Испания - Примера 32-й тур 1 : 1Реал Сосьедад
14.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Реал Сосьедад2 : 2
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур 0 : 1Реал Сосьедад
15.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Реал Сосьедад2 : 0
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур 2 : 3Реал Сосьедад
21.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Реал Мадрид3 : 2
17.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 1 : 1 3 : 4Реал Мадрид
13.04.2024 Испания - Примера 31-й тур 0 : 1Реал Мадрид
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Реал Мадрид3 : 3
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Реал Мадрид2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3281
2
Лига чемпионов
Барселона3270
3
Лига чемпионов
Жирона3268
4
Лига чемпионов
Атлетико М3261
5
Лига Европы
Атлетик Б3258
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3251
7 Бетис3248
8 Валенсия3247
9 Вильярреал3242
10 Хетафе3240
11 Осасуна3239
12 Севилья3237
13 Лас-Пальмас3237
14 Алавес3235
15 Райо Вальекано3234
16 Мальорка3231
17 Сельта3231
18
Зона вылета
Кадис3225
19
Зона вылета
Гранада3218
20
Зона вылета
Альмерия3214

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