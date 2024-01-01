Реал Сосьедад - Реал Мадрид 26 Апреля прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
26 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Реал Мадрид, которое состоится 26 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Реал Мадрид
Мадрид
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Альваро Одриосола
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|25
|зщ
|Хавьер Галан
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|12
|пз
|Арсен Захарян
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|13
|вр
|Андрей Лунин
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|6
|зщ
|Начо Фернандес
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|10
|пз
|Лука Модрич
|21
|пз
|Браим Диас
|14
|нп
|Хоселу
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|29.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 0
|05.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|4 : 1
|04.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 2
|01.03.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|20.09.2020
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|21.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|06.02.2020
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 4
|23.11.2019
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 2
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|15.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1 3 : 4
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 3
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|32
|81
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|70
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|32
|68
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|32
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|32
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|32
|51
|7
|Бетис
|32
|48
|8
|Валенсия
|32
|47
|9
|Вильярреал
|32
|42
|10
|Хетафе
|32
|40
|11
|Осасуна
|32
|39
|12
|Севилья
|32
|37
|13
|Лас-Пальмас
|32
|37
|14
|Алавес
|32
|35
|15
|Райо Вальекано
|32
|34
|16
|Мальорка
|32
|31
|17
|Сельта
|32
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|32
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|32
|14