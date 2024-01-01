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Фрозиноне - Салернитана 26 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
26 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Фрозиноне
Салернитана

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Салернитана, которое состоится 26 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Салернитана
Салерно
80 Италия вр Стефано Турати
20 Испания зщ Поль Лирола
6 Италия зщ Симоне Романьоли
5 Италия зщ Калеб Околи
19 Италия зщ Надир Цортеа
32 Италия зщ Эмануэле Валери
36 Италия пз Лука Маццители
45 Аргентина пз Энсо Барренечеа
18 Аргентина пз Матиас Соуле
4 Италия пз Марко Брешианини
70 Марокко нп Валид Хеддира
56 Франция вр Бенуа Костиль
27 Италия зщ Никколо Пьероцци
17 Аргентина зщ Федерико Фасио
98 Италия зщ Лоренцо Пирола
3 Хорватия зщ Домагой Брадарич
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
99 Польша пз Матеуш Ленговски
26 Хорватия пз Тома Башич
33 Франция нп Лум Чауна
55 Италия нп Эмануэль Виньято
22 Нигерия нп Чуквубуйкем Иквууэмеси
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Стефано Колантуоно
История личных встреч
22.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Салернитана1 : 1Фрозиноне
05.04.2021 Италия - Серия B Серия B. 32-й тур Салернитана1 : 0Фрозиноне
18.12.2020 Италия - Серия B Серия B. 13-й тур Фрозиноне0 : 0Салернитана
29.02.2020 Италия - Серия B Серия B. 26-й тур Фрозиноне1 : 0Салернитана
06.10.2019 Италия - Серия B Серия B. 7-й тур Салернитана1 : 1Фрозиноне
17.03.2018 Италия - Серия B Серия B. 31-й тур Фрозиноне0 : 0Салернитана
21.10.2017 Италия - Серия B Серия B. 10-й тур Салернитана1 : 1Фрозиноне
01.05.2017 Италия - Серия B Серия B. 39-й тур Салернитана1 : 3Фрозиноне
10.12.2016 Италия - Серия B Серия B. 18-й тур Фрозиноне1 : 3Салернитана
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 0 : 0Фрозиноне
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 2 : 2Фрозиноне
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Фрозиноне0 : 0
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур 1 : 1Фрозиноне
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Фрозиноне2 : 3
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Салернитана0 : 2
12.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 4 : 1Салернитана
05.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Салернитана2 : 2
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур 3 : 0Салернитана
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Салернитана0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3386
2
Лига чемпионов
Милан3369
3
Лига чемпионов
Ювентус3364
4
Лига чемпионов
Болонья3362
5
Лига Европы
Рома3358
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3254
7 Лацио3352
8 Наполи3349
9 Фиорентина3247
10 Торино3346
11 Монца3343
12 Дженоа3339
13 Лечче3335
14 Кальяри3332
15 Верона3331
16 Эмполи3331
17 Удинезе3328
18
Зона вылета
Фрозиноне3328
19
Зона вылета
Сассуоло3326
20
Зона вылета
Салернитана3315

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