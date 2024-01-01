Фрозиноне - Салернитана 26 Апреля прямая трансляция
Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
26 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Салернитана, которое состоится 26 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Салернитана
Салерно
|80
|вр
|Стефано Турати
|20
|зщ
|Поль Лирола
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|5
|зщ
|Калеб Околи
|19
|зщ
|Надир Цортеа
|32
|зщ
|Эмануэле Валери
|36
|пз
|Лука Маццители
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|18
|пз
|Матиас Соуле
|4
|пз
|Марко Брешианини
|70
|нп
|Валид Хеддира
|56
|вр
|Бенуа Костиль
|27
|зщ
|Никколо Пьероцци
|17
|зщ
|Федерико Фасио
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|99
|пз
|Матеуш Ленговски
|26
|пз
|Тома Башич
|33
|нп
|Лум Чауна
|55
|нп
|Эмануэль Виньято
|22
|нп
|Чуквубуйкем Иквууэмеси
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Стефано Колантуоно
История личных встреч
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|05.04.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 32-й тур
|1 : 0
|18.12.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 13-й тур
|0 : 0
|29.02.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 26-й тур
|1 : 0
|06.10.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 7-й тур
|1 : 1
|17.03.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 31-й тур
|0 : 0
|21.10.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 10-й тур
|1 : 1
|01.05.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 39-й тур
|1 : 3
|10.12.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. 18-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 0
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|12.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|4 : 1
|05.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|33
|86
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|33
|69
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|33
|64
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|33
|62
| 5
Лига Европы
|Рома
|33
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|32
|54
|7
|Лацио
|33
|52
|8
|Наполи
|33
|49
|9
|Фиорентина
|32
|47
|10
|Торино
|33
|46
|11
|Монца
|33
|43
|12
|Дженоа
|33
|39
|13
|Лечче
|33
|35
|14
|Кальяри
|33
|32
|15
|Верона
|33
|31
|16
|Эмполи
|33
|31
|17
|Удинезе
|33
|28
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|33
|28
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|33
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|33
|15