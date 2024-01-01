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Бохум - Хоффенхайм 26 Апреля прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
26 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Бохум
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Хоффенхайм, которое состоится 26 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Хоффенхайм
Зинсхайм
1 Германия вр Мануэль Риман
15 Германия зщ Феликс Пасслак
20 Украина зщ Иван Ордец
31 Германия зщ Кевен Шлоттербек
5 Бразилия зщ Бернардо
4 Сербия зщ Эрхан Машович
32 Германия зщ Максимилиан Виттек
8 Франция пз Энтони Лосийя
7 Австрия пз Кевин Штёгер
19 Словакия пз Матуш Беро
33 Германия нп Филипп Хофман
1 Германия вр Оливер Бауман
5 Турция зщ Озан Кабак
35 Германия зщ Тим Дрекслер
3 Чехия зщ Павел Кадержабек
11 Австрия пз Флориан Гриллич
6 Германия пз Гриша Прёмель
40 Германия пз Умут Тохумджу
29 Дания пз Роберт Сков
27 Хорватия нп Андрей Крамарич
10 Нидерланды нп Ваут Вегорст
14 Германия нп Максимилиан Байер
Главные тренеры
Германия Томас Леч
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
08.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур Хоффенхайм3 : 1Бохум
04.02.2023 Германия - Бундеслига 19-й тур Бохум5 : 2Хоффенхайм
13.08.2022 Германия - Бундеслига 2-й тур Хоффенхайм3 : 2Бохум
02.04.2022 Германия - Бундеслига 28-й тур Хоффенхайм1 : 2Бохум
06.11.2021 Германия - Бундеслига 11-й тур Бохум2 : 0Хоффенхайм
13.02.2010 Германия - Бундеслига 22-й тур Бохум2 : 1Хоффенхайм
12.09.2009 Германия - Бундеслига 5-й тур Хоффенхайм3 : 0Бохум
11.04.2009 Германия - Бундеслига 27-й тур Хоффенхайм0 : 3Бохум
29.10.2008 Германия - Бундеслига 10-й тур Бохум1 : 3Хоффенхайм
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 0Бохум
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Бохум1 : 1
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур 2 : 1Бохум
31.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Бохум2 : 2
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур 2 : 0Бохум
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Хоффенхайм4 : 3
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур 4 : 1Хоффенхайм
07.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Хоффенхайм3 : 1
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур 2 : 1Хоффенхайм
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Хоффенхайм0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3080
2
Лига чемпионов
Бавария3066
3
Лига чемпионов
Штутгарт3063
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3059
5
Лига Европы
Боруссия Д3057
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3045
7 Фрайбург3040
8 Аугсбург3039
9 Хоффенхайм3039
10 Хайденхайм3034
11 Вердер3034
12 Боруссия М3031
13 Вольфсбург3031
14 Унион3029
15 Майнц3027
16 Бохум3027
17
Зона вылета
Кёльн3022
18
Зона вылета
Дармштадт 983017

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