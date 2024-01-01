Бохум - Хоффенхайм 26 Апреля прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
26 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Хоффенхайм, которое состоится 26 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Мануэль Риман
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|20
|зщ
|Иван Ордец
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|5
|зщ
|Бернардо
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|32
|зщ
|Максимилиан Виттек
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|19
|пз
|Матуш Беро
|33
|нп
|Филипп Хофман
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|35
|зщ
|Тим Дрекслер
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|40
|пз
|Умут Тохумджу
|29
|пз
|Роберт Сков
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|10
|нп
|Ваут Вегорст
|14
|нп
|Максимилиан Байер
Главные тренеры
|Томас Леч
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|08.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|04.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|5 : 2
|13.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 2
|02.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|13.02.2010
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|12.09.2009
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|3 : 0
|11.04.2009
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|29.10.2008
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|4 : 3
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|30
|80
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|30
|66
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|30
|63
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|30
|59
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|30
|57
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|30
|45
|7
|Фрайбург
|30
|40
|8
|Аугсбург
|30
|39
|9
|Хоффенхайм
|30
|39
|10
|Хайденхайм
|30
|34
|11
|Вердер
|30
|34
|12
|Боруссия М
|30
|31
|13
|Вольфсбург
|30
|31
|14
|Унион
|30
|29
|15
|Майнц
|30
|27
|16
|Бохум
|30
|27
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|30
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|30
|17