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Санкт-Паули - Ганза Р 26 Апреля прямая трансляция

Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
26 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 31-й тур
Санкт-Паули
Ганза Р

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Ганза Р, которое состоится 26 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Ганза Р
Росток
История личных встреч
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Ганза Р2 : 3Санкт-Паули
26.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Санкт-Паули1 : 0Ганза Р
21.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Ганза Р2 : 0Санкт-Паули
02.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Ганза Р1 : 0Санкт-Паули
24.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Санкт-Паули4 : 0Ганза Р
21.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 1 : 2Санкт-Паули
14.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Санкт-Паули3 : 4
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур 2 : 1Санкт-Паули
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Санкт-Паули2 : 1
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур 0 : 2Санкт-Паули
21.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Ганза Р0 : 2
12.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур 4 : 0Ганза Р
05.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Ганза Р3 : 1
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур 2 : 0Ганза Р
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Ганза Р1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Хольштайн3061
2
Повышение
Санкт-Паули3060
3
Плей-офф за повышение
Фортуна3055
4 Гамбург3049
5 Карлсруэ3046
6 Ганновер-963045
7 Герта3044
8 Падерборн 073043
9 Гройтер Фюрт3042
10 Эльверсберг3040
11 Нюрнберг3037
12 Магдебург3036
13 Шальке-043036
14 Айнтрахт Б3034
15 Веен3032
16 Ганза Р3031
17
Зона вылета
Кайзерслаутерн3030
18
Зона вылета
Оснабрюк3024

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