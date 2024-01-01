Жил Висенте - Арока 26 Апреля прямая трансляция
26 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Арока, которое состоится 26 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Арока
Арока
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|67
|зщ
|Александри Пинту
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|39
|зщ
|Жонатан Буату-Мананга
|23
|зщ
|Леонарду Бута
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|24
|пз
|Роман Гбане
|8
|нп
|Максим Домингес
|70
|нп
|Фелиш Коррея
|9
|нп
|Али Алипур Гхара
|77
|нп
|Мурило
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|22
|зщ
|Богдан Милованов
|3
|зщ
|Робсон Бамбу
|4
|зщ
|Франсиско Монтеро
|26
|зщ
|Веверсон
|89
|пз
|Педру Сантуш
|5
|пз
|Давид Симау
|11
|пз
|Мигель Пуче
|10
|нп
|Хасон
|23
|нп
|Кристо Гонсалес
|19
|нп
|Рафаэль Мухика
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|16.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|3 : 0
|05.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|08.11.2022
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 4
|15.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|02.04.2022
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|05.11.2021
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|25.03.2018
|Португалия - Сегунда
|29-й тур
|0 : 3
|22.10.2017
|Португалия - Сегунда
|10-й тур
|1 : 0
|22.03.2015
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|02.11.2014
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 4
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 0
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|2 : 1
|19.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 3
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|30
|80
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|30
|73
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|30
|62
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|30
|62
|5
|Витория Гимарайнш
|30
|57
|6
|Арока
|30
|44
|7
|Морейренсе
|30
|43
|8
|Фамаликан
|30
|36
|9
|Каза Пия
|30
|32
|10
|Фаренсе
|30
|31
|11
|Риу Аве
|30
|31
|12
|Жил Висенте
|30
|31
|13
|Боавишта
|30
|30
|14
|Эшторил
|30
|30
|15
|Эштрела
|30
|29
|16
|Портимоненсе
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|30
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|30
|21