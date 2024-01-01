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Жил Висенте - Арока 26 Апреля прямая трансляция

26 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
Жил Висенте
Арока

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Арока, которое состоится 26 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Арока
Арока
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
67 Португалия зщ Александри Пинту
13 Бразилия зщ Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
39 Ангола зщ Жонатан Буату-Мананга
23 Португалия зщ Леонарду Бута
10 Япония пз Канья Фудзимото
24 Кот-д'Ивуар пз Роман Гбане
8 Швейцария нп Максим Домингес
70 Португалия нп Фелиш Коррея
9 Иран нп Али Алипур Гхара
77 Бразилия нп Мурило
12 Уругвай вр Игнасио Де Арруабаррена
22 Украина зщ Богдан Милованов
3 Бразилия зщ Робсон Бамбу
4 Испания зщ Франсиско Монтеро
26 Бразилия зщ Веверсон
89 Португалия пз Педру Сантуш
5 Португалия пз Давид Симау
11 Испания пз Мигель Пуче
10 Испания нп Хасон
23 Испания нп Кристо Гонсалес
19 Испания нп Рафаэль Мухика
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
16.12.2023 Португалия - Примейра 14-й тур Арока3 : 0Жил Висенте
05.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Жил Висенте1 : 1Арока
08.11.2022 Кубок Португалии 1/16 финала Жил Висенте1 : 4Арока
15.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Арока1 : 0Жил Висенте
02.04.2022 Португалия - Примейра 28-й тур Арока2 : 1Жил Висенте
05.11.2021 Португалия - Примейра 11-й тур Жил Висенте1 : 1Арока
25.03.2018 Португалия - Сегунда 29-й тур Жил Висенте0 : 3Арока
22.10.2017 Португалия - Сегунда 10-й тур Арока1 : 0Жил Висенте
22.03.2015 Португалия - Примейра 26-й тур Арока3 : 1Жил Висенте
02.11.2014 Португалия - Примейра 9-й тур Жил Висенте1 : 1Арока
20.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур 0 : 1Жил Висенте
12.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Жил Висенте0 : 4
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 3 : 0Жил Висенте
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Жил Висенте1 : 2
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 2 : 1Жил Висенте
19.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур 1 : 1Арока
14.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Арока2 : 1
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 0 : 3Арока
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Арока2 : 1
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 1 : 0Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3080
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3073
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3062
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3062
5 Витория Гимарайнш3057
6 Арока3044
7 Морейренсе3043
8 Фамаликан3036
9 Каза Пия3032
10 Фаренсе3031
11 Риу Аве3031
12 Жил Висенте3031
13 Боавишта3030
14 Эшторил3030
15 Эштрела3029
16 Портимоненсе3028
17
Зона вылета
Шавиш3023
18
Зона вылета
Визела3021

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