«Локомотив» определил список игроков на замену Дзюбе

Дата публикации: 25-04-2024

«Локомотив» не будет пролонгировать трудовые отношения с Артёмом Дзюбой. В команде определились с потенциальными сменщиками 35-летнего форварда.



По данным «Чемпионата», «железнодорожники» проявляют интерес к Мохамеду Конате из «Ахмата», Владиславу Шитову из «Крыльев Советов», Вячеславу Грулеву из «Динамо», Джонатану Окоронкво из тульского «Арсенала», Ивану Тимошенко из «Родины», Дмитрию Воробьеву из «Оренбурга» и Егору Голенкову из «Ростова». Один из этих футболистов может сменить Дзюбу в «Локомотиве».



Также альтернативу Артёму ищут и на европейском рынке. В клубе не исключают, что в команду придут сразу 2 бомбардира (одного подпишут из-за границы, другого – с внутреннего рынка).



Соглашение с Дзюбой истекает ближайшим летом. В этом сезоне в активе нападающего 4 гола и 4 ассиста в 25 играх.