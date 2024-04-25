12:15 ()
Свернуть список

«Локомотив» определил список игроков на замену Дзюбе

Дата публикации: 25-04-2024

«Локомотив» не будет пролонгировать трудовые отношения с Артёмом Дзюбой. В команде определились с потенциальными сменщиками 35-летнего форварда.

По данным «Чемпионата», «железнодорожники» проявляют интерес к Мохамеду Конате из «Ахмата», Владиславу Шитову из «Крыльев Советов», Вячеславу Грулеву из «Динамо», Джонатану Окоронкво из тульского «Арсенала», Ивану Тимошенко из «Родины», Дмитрию Воробьеву из «Оренбурга» и Егору Голенкову из «Ростова». Один из этих футболистов может сменить Дзюбу в «Локомотиве».

Также альтернативу Артёму ищут и на европейском рынке. В клубе не исключают, что в команду придут сразу 2 бомбардира (одного подпишут из-за границы, другого – с внутреннего рынка).

Соглашение с Дзюбой истекает ближайшим летом. В этом сезоне в активе нападающего 4 гола и 4 ассиста в 25 играх.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close