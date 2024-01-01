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Динамо-Брест - Нафтан 26 Апреля прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
26 Апреля 2024 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 6-й тур
Динамо-Брест
Нафтан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Нафтан, которое состоится 26 Апреля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо-Брест2 : 2Нафтан
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Нафтан0 : 3Динамо-Брест
10.07.2021 Кубок Беларуси 1/16 финала Нафтан2 : 2 4 : 5Динамо-Брест
21.10.2017 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Нафтан0 : 4Динамо-Брест
04.06.2017 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест2 : 0Нафтан
29.10.2016 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Нафтан1 : 0Динамо-Брест
21.09.2016 Кубок Беларуси 1/8 финала. 1-й матч Динамо-Брест2 : 1Нафтан
15.06.2016 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо-Брест1 : 1Нафтан
29.08.2015 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Динамо-Брест0 : 1Нафтан
10.05.2015 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Нафтан1 : 0Динамо-Брест
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 1Динамо-Брест
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Динамо-Брест3 : 0
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 0 : 4Динамо-Брест
29.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо-Брест4 : 1
15.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 1 : 1Динамо-Брест
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 1Нафтан
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Нафтан1 : 1
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 2 : 2Нафтан
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Нафтан0 : 0
16.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 2 : 1Нафтан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь513
2
Квалификация Лиги конференций
Неман512
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест511
4 Торпедо-БелАЗ510
5 Динамо Мн59
6 Арсенал58
7 Витебск57
8 Гомель55
9 Сморгонь55
10 Днепр М55
11 БАТЭ55
12 Ислочь55
13 Нафтан54
14 Минск52
15
Зона вылета
Слуцк51
16
Зона вылета
Шахтёр С5-16

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