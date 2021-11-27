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«Ювентус», «МЮ», «Барса» и «Рома» начали охоту за Закарией

Дата публикации: 27-11-2021

В «Twitter» Николо Скиры появилась информация о том, что Денис Закария, представляющий «Боруссию» (Менхенгладбах), в скором времени может сменить клубную прописку. Швейцарец интересен «Роме», «Манчестер Юнайтед», «Ювентусу» и «Барселоне».

Закария намерен уйти из немецкой команды и уже ответил отказом на предложение о продлении контракта. Действующее соглашение хавбека с «Боруссией» истекает летом 2022 года.

Состав клуба из Менхенгладбаха Денис пополнил в 2017 году, перейдя из «Янг Бойз». Сумма трансфера составила 12 млн евро.

В сезоне 21/22 в активе игрока 11 поединков за «чёрно-бело-зелёных», в которых он отличился 2 раза и отдал 1 результативный пас. Стоимость швейцарца – 27 000 000 евро (источник – Transfermarkt.de).

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