АПЛ заблокировала попытку «Бернли» подписать полузащитника «Спартака» Мозеса

Дата публикации: 27-03-2022

«Sky Sports» информирует, что «Бернли» хотел заполучить Виктора Мозеса. Однако английская Премьер-лига запретила переход хавбека «Спартака».



Источник отметил, что «бордовые» пытались воспользоваться тем, что ФИФА позволила легионерам из России приостанавливать сотрудничество со своими клубами в одностороннем порядке. Тем не менее, АПЛ заблокировала сделку по переходу нигерийца.



Мозес защищает цвета «Спартака» с осени 2020 года. В текущем сезоне на счету 31-летнего игрока 26 встреч за «красно-белых» (2 гола, 4 ассиста). Его контракт с клубом истекает в 2024 году.



Ранее издание «The Times» сообщало, что руководство АПЛ отказало клубам в возможности регистрации футболистов из Украины и России до окончания сезона, чтобы не нарушать целостность турнира.