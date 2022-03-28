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Полузащитник «Порту» Витинья привлек интерес других европейских клубов

Дата публикации: 28-03-2022

«Sport Witness», ссылаясь на «O Jogo», сообщает об интересе к Витинье со стороны нескольких европейских команд.

Среди основных претендентов на центрального полузащитника «Порту» значатся «Лацио», «Бавария» и «Ливерпуль». В составе «мерсисайдцев» игрока хочет видеть Юрген Клопп, возглавляющий английский клуб.

Соглашение Витиньи с португальской командой действует до середины 2024 года. В планы «Порту» не входит его продажа в ближайшем будущем. Однако в контракте хавбека прописаны отступные, которые составляют € 40 млн.

В сезоне 2021/2022 Витинья выходил на поле в составе «Порту» в 38 встречах, отметившись 3 забитыми мячами и 3 результативными пасами.

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