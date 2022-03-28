«Барса» намерена дождаться вылета «Лидса» из АПЛ, если клуб откажется от очередного предложения по Рафиньи

Дата публикации: 28-03-2022

«Барселона» предложила «Лидсу» Оскара Мингесу как часть соглашения по Рафинье после отказа продать бразильца за 35 миллионов евро и будет ждать завершения сезона в случае очередного отказа. Такой информацией поделился авторитетный журналист Фабрицио Романо.



По его данным, в контракте Рафиньи прописано, что сумма отступных за футболиста составляет 75 000 000 евро, если «Лидс» будет играть в Премьер-лиге, и 25 – в случае вылета в Чемпионшип. Так что, если не будет возможности договориться, каталонцы будут искренне желать «павлинам» вылета, чтобы сэкономить целых € 50 миллионов.



На данный момент «Лидс» оторвался от зоны вылета на 7 очков, но конкуренты имеют матчи в запасе.



Ранее сообщалось, что условия личного контракта Рафиньи с «Барселоной» уже согласованы.