«Барса» намерена дождаться вылета «Лидса» из АПЛ, если клуб откажется от очередного предложения по Рафиньи
«Барселона» предложила «Лидсу» Оскара Мингесу как часть соглашения по Рафинье после отказа продать бразильца за 35 миллионов евро и будет ждать завершения сезона в случае очередного отказа. Такой информацией поделился авторитетный журналист Фабрицио Романо.
По его данным, в контракте Рафиньи прописано, что сумма отступных за футболиста составляет 75 000 000 евро, если «Лидс» будет играть в Премьер-лиге, и 25 – в случае вылета в Чемпионшип. Так что, если не будет возможности договориться, каталонцы будут искренне желать «павлинам» вылета, чтобы сэкономить целых € 50 миллионов.
На данный момент «Лидс» оторвался от зоны вылета на 7 очков, но конкуренты имеют матчи в запасе.
Ранее сообщалось, что условия личного контракта Рафиньи с «Барселоной» уже согласованы.