Дортмундская «Боруссия» собирается усилиться двумя нападающими из АПЛ

Дата публикации: 30-03-2022

«Боруссия» (Дортмунд) заинтересована в трансфере 2 игроков нападения, принадлежащих клубам АПЛ.



По информации ресурса «90min», речь идет о Тимо Вернере, выступающим за «Челси», и Антони Марсьяле, правами на которого владеет «Ман Юнайтед».



Вернер играет в составе лондонцев с 2020 года. Его трудовые отношения с «аристократами» истекают летом 2025 года. В текущем сезоне в активе форварда 28 встреч за «Челси» (7 голов, 4 ассиста). Ценник на Вернера составляет 42 млн евро («Transfermarkt»).



Марсьяль, принадлежащий «МЮ», с января 2022 года находится в аренде в «Севилье». В активе француза 1 гол и 1 ассист в 8 играх за испанский клуб. Контракт Марсьяля с «манкунианцами» действует до лета 2024 года. «Transfermarkt» оценивает нападающего в 28 млн евро.