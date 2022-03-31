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Вернер хочет уйти из «Челси». Клуб просит за него почти 40 млн евро

Дата публикации: 31-03-2022

Тимо Вернер намерен завершить сотрудничество с «Челси». Информация появилась в «Twitter» издания «The Sun».

Лондонцы готовы расстаться с 26-летним форвардом при наличии хорошего предложения. За своего игрока «аристократы» хотят получить порядка 39 млн евро.

Вернер перешел в «Челси» летом 2020 года, подписав с клубом 5-летнее соглашение. За его трансфер лондонская команда заплатила «Лейпцигу» 53 000 000 евро. В сезоне 2021/2022 нападающий выходил на поле в футболке «аристократов» в 28 играх (7 забитых мячей, 4 результативные передачи).

Рыночная стоимость немца составляет 42 млн евро («Transfermarkt»).

В сборную Германии Вернер вызывается с 2017 года. На его счету 22 гола за национальную команду.

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