Малафеев: 40 млн евро за Сафонова – неадекватно. Одоевский в перспективе не слабее Матвея

Дата публикации: 03-04-2022

Вячеслав Малафеев дал комментарии относительно информации об интересе петербуржцев к голкиперу «Краснодара» в зимнее трансферное окно.



«Сафонов является отличным вратарем с большим будущим. Однако у «Зенита» есть Одоевский. В перспективе при наличии игрового времени он может стать не слабее Матвея. Тратить 40 000 000 евро на кипера не следует. За такие деньги можно приобрести футболистов в поле для усиления команды. 40 млн за Сафонова – неадекватно. За эту сумму нужно покупать состоявшего вратаря, а Матвею есть куда расти», - заявил Малафеев в интервью «Чемпионату».



Об интересе «Зенита» к Сафонову рассказал ресурс «РБ Спорт». Источник отметил, что «Краснодар» просил за голкипера 40 млн евро, но «Зенит» посчитал сумму завышенной.