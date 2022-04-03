Свернуть список

Малафеев: 40 млн евро за Сафонова – неадекватно. Одоевский в перспективе не слабее Матвея

Дата публикации: 03-04-2022

Вячеслав Малафеев дал комментарии относительно информации об интересе петербуржцев к голкиперу «Краснодара» в зимнее трансферное окно.

«Сафонов является отличным вратарем с большим будущим. Однако у «Зенита» есть Одоевский. В перспективе при наличии игрового времени он может стать не слабее Матвея. Тратить 40 000 000 евро на кипера не следует. За такие деньги можно приобрести футболистов в поле для усиления команды. 40 млн за Сафонова – неадекватно. За эту сумму нужно покупать состоявшего вратаря, а Матвею есть куда расти», - заявил Малафеев в интервью «Чемпионату».

Об интересе «Зенита» к Сафонову рассказал ресурс «РБ Спорт». Источник отметил, что «Краснодар» просил за голкипера 40 млн евро, но «Зенит» посчитал сумму завышенной.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close