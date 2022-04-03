Агент Левандовского использует «Барселону» ради давления на «Баварию»

Дата публикации: 03-04-2022

Контракт нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского подходит к концу уже в 2023 году, поэтому его текущий клуб всеми возможными средствами пытается найти путь к продолжению взаимоотношений.



Однако в последнее время переговоры между представителями 33-летнего исполнителя и руководством «красных» существенно усложнились из-за присутствия фактора каталонской «Барселоны», пытающейся переманить на свою сторону статусного игрока.



Впрочем, по мнению прессы, все происходящее вокруг Левандовского – банальная жадность его агента Пини Захави, который таким образом оказывает давление на флагмана немецкого футбола.



«Бавария» же до сих пор пытается сопротивляться существенному увеличению заработной платы своему бомбардиру, из-за чего процесс переговоров между сторонами постоянно затягивается.



Кроме того, у футбольного сообщества Германии есть стойкое убеждение в том, что мюнхенский клуб все еще надеется договориться о соглашении с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом. В этом сезоне Левандовский отметился 45 голами и 4 голевыми передачами в 37 сыгранных матчах.