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Эльнени покинет «Арсенал» летом свободным агентом. Им интересовался ЦСКА

Дата публикации: 03-04-2022

Мохамед Эльнени, выступающий за «Арсенал», по завершении сезона уйдет из команды в статусе свободного агента. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил Николо Скира.

Подписать хавбека «пушкарей» ранее пытался ЦСКА. «Армейцы» были близки к завершению сделки, но она так и не состоялась.

В сентябре 2021 года договориться о переходе Эльнени пробовал «Галатасарай», однако согласовать условия трансфера не удалось. На подписании египтянина настаивал Фатих Терим, на тот момент возглавлявший турецкую команду.

Эльнени пополнил состав «Арсенала» в 2016 году. В сезоне 21/22 в активе 29-летнего опорника 10 игр (1 голевая передача). Стоимость футболиста составляет € 10 миллионов (Transfermarkt.de).

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