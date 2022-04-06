«Бавария» опередила «Барселону» в гонке за подписание защитника «Аякса»

Дата публикации: 06-04-2022

«Бавария» рассчитывает подписать Нуссайра Мазрауи. Соглашение защитника с «Аяксом» заканчивается ближайшим летом, после чего он получит статус свободного агента. Информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Николо Скира.



Журналист отметил, что мюнхенцы в споре за Мазрауи сумели опередить «Барселону». «Бавария» подготовила для марокканца соглашение до 2026 года с опцией пролонгации на 1 сезон.



Мазрауи обучался футболу в академии «Аякса». Его первый матч в Эредивизи состоялся в феврале 2018 года. С начала сезона защитник провел за 32 игры, отметившись 5 забитыми мячами и 4 результативными передачами.



Рыночная стоимость 24-летнего Нуссаира равняется 20 млн евро («Transfermarkt»).