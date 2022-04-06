Рангник хочет позвать в «Манчестер Юнайтед» полузащитника «РБ Лейпциг»

Дата публикации: 06-04-2022

По данным «Bild», «МЮ» может пополниться Конрадом Лаймером. Игровые качества хавбека «Лейпцига» импонируют Ральфу Рангнику, возглавляющему «красных дьяволов». Специалист намерен порекомендовать боссам английского гранда приобрести футболиста, когда станет консультантом клуба.



Лаймер, являющийся воспитанником «Зальцбурга», находится в составе «Лейпцига» с лета 2017 года. Трудовые отношения полузащитника с «быками» рассчитаны до июня 2023 года. Пролонгацию сотрудничества стороны пока не обсуждали.



В нынешнем сезоне в активе 24-летнего австрийского исполнителя 34 поединка за «РБ Лейпциг» (5 забитых мячей, 4 голевые передачи). Ценник на Лаймера составляет 26 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).