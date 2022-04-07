Ибрагимович может завершить карьеру, если выиграет с «Миланом» чемпионат или Кубок Италии

Дата публикации: 07-04-2022

«La Gazzetta dello Sport» утверждает, что в Златан Ибрагимович рассматривает вариант с завершением карьеры по окончанию сезона. Если шведу вместе с «Миланом» удастся завоевать чемпионство в Серии А или выиграть Кубок страны, то он может закончить с футболом. К такому решению его подтолкнуло непопадание шведской сборной на ЧМ-2022.



Ибрагимович связан контрактом с «Миланом» до лета 2022 года. Стороны пока не обсуждали возможность пролонгации сотрудничества. Годовая зарплата форварда составляет 7 млн евро, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков «россонери».



Если 40-летний Златан закончит с карьерой футболиста, то ему, вероятно, предложат должность в структуре «Милана», если решит продолжить играть за клуб, то шведу придется пойти на существенное понижение зарплаты.