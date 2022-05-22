Терзич вернется на пост главного тренера дортмундской «Боруссии»

Дата публикации: 22-05-2022

Издание «Ruhr Nachrichten» узнало имя нового тренера «Боруссии» (Дортмунд). Им станет Эдин Терзич, в настоящий момент занимающий должность технического директора команды. Стороны уже договорились об условиях контракта.



Ранее руководство «шмелей» отправило в отставку Марко Розе, работавшего в «Боруссии» с лета 2021 года. В сезоне 21/22 клуб финишировал вторым в Бундеслиге с отставанием в 12 очков от «Баварии», ставшей первой.



Терзича назначили техническим директором «Боруссии» минувшим летом. Изначально он должен был стать частью тренерского штаба Розе.



Стоит отметить, что в 2021 году Терзич привел дортмундцев к победе в Кубке Германии. На тот момент он исполнял обязанности тренера клуба после отставки Люсьена Фавра.